आज का राशिफल 2 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Updated: 01 Jan, 2026 03:57 PM

ank jyotish rashifal

मूलांक – 1

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज आपका ध्यान घर से जुड़ी योजनाओं पर केंद्रित रहेगा। घर की मरम्मत, नवीनीकरण या सजावट को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और सामंजस्य में वृद्धि होगी।
उपाय- लाल रंग के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। पति-पत्नी दोनों ही अपनी व्यस्तताओं के कारण घर पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे लेकिन इसके बावजूद पारिवारिक सदस्यों के सहयोग और समझदारी से घरेलू वातावरण संतुलित, शांत और अनुकूल बना रहेगा।
उपाय- शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। पति-पत्नी एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे जिससे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और पारिवारिक माहौल भी सकारात्मक बनेगा। व्यावसायिक साझेदार के साथ लंबे समय से चले आ रहे मतभेद, आज संवाद और समझदारी से सुलझ सकते हैं।
उपाय- मंदिर में हलवे का प्रसाद बांटें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ी गतिविधियों में किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें, क्योंकि आज किसी भ्रम की स्थिति बनने की आशंका बनी हुई है। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो आगे चल कर आपके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उपाय- खोटे सिक्के जल में प्रवाहित करें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। कानूनी मामलों या विवादों से जुड़े विषयों में नतीजे आपके पक्ष में आने की संभावना है। इससे मानसिक राहत मिलेगी और आगे की दिशा अधिक स्पष्ट होती नज़र आएगी। परिजनों के बीच संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझने की प्रबल संभावना है।
उपाय- तुलसी के पौधे की सेवा करें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज आप स्वयं को ऊर्जा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता बेहतर रहेगी और काम को लेकर किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगेंगे, जिससे आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि होगी।
उपाय- नहाने के पानी में गुलाब जल डालें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच घर के रखरखाव या सुधार से जुड़ी योजनाओं पर गंभीरता से विचार-विमर्श होगा, जिससे घरेलू व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ व सुव्यवस्थित बनेगी। व्यर्थ की वस्तुओं में धन व्यय करने से आर्थिक तंगी महसूस कर सकते हैं।
उपाय- काले तिल का दान करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। व्यवसाय में किसी भी प्रकार का लेन-देन करते समय पक्के बिल और स्पष्ट दस्तावेज का उपयोग करें, अन्यथा आगे चलकर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी सामाजिक गतिविधि में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
उपाय- घर में जंग लगा हथियार न रखें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता पहले से अधिक बेहतर रहेगी। अपने कार्य को लेकर अब तक किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आने लगेंगे, जिससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि मनोबल भी मजबूत होगा।
उपाय- हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

