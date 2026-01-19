Main Menu

आज का राशिफल 20 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आज पूरा होने की उम्मीद है, जिससे

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आज पूरा होने की उम्मीद है, जिससे मानसिक राहत महसूस करेंगे और आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आज व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है।
उपाय- लाल रंग के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज का दिन व्यस्तता से भरा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका उचित फल भी मिलेगा। सरकारी कामों में पिछले कुछ दिनों से चल्र रही अड़चनें दूर होने की संभावना है।
उपाय- माता के चरण स्पर्श कर के उनका आशीर्वाद लें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज अपने अधूरे काम जिनको आप कठिन समझ कर छोड़ चुके थे, उस पर दोबारा प्रयास करें सफलता अवश्य मिलेगी। ऑफिस का वातावरण सकारात्मक रहेगा। परिवार में सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और सामंजस्य बना रहेगा।
उपाय- केले का दान करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। केवल भाग्य पर निर्भर रहना आज नुकसानदायक हो सकता है। आज कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके खिलाफ ईर्ष्या के कारण नकारात्मक बातें फैला सकते हैं, लेकिन आप समझदारी से उन्हें अनदेखा करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे।
उपाय- परनिंदा से बचें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज कार्यों में सफलता पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास जरूरी है। आज युवाओं में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और वे अपने भविष्य को लेकर गंभीर नज़र आयेंगे। आज किसी पॉलिसी में निवेश करने का विचार बना सकते हैं।
उपाय- मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगायें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। युगल प्रेमियों को आपसी भावनाओं को समझना और सम्मान देना आवश्यक है। विद्यार्थियों को अनावश्यक बाहरी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। व्यापार में चल रही विपरीत परिस्थिति का धैर्य से हल निकालने का प्रयास करें।
उपाय- उबले आलू सफ़ेद गाय को खिलाएं।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। मौसम परिवर्तन से खांसी जुकाम जैसी समस्या परेशान कर सकती है। आज अचानक खर्चों के कारण दबाव महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता में सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग मिलने से थोड़ी राहत महसूस करेंगे।
उपाय- काले तिल दूध में मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज निजी मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। छोटी सी लापरवाही संबंधों में गलतफहमी पैदा कर सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को आज अच्छी नौकरी मिलने की सम्भावना है। वाहन चलाते समय गति सीमा का ध्यान रखें।
उपाय- काली उड़द की दाल मंदिर में दान करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। व्यवसायिक गतिविधियां तेज रहेगी, खासकर मार्केटिंग और भुगतान संबंधी कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आय में वृद्धि की सम्भावना बनती है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आने की उम्मीद है।
उपाय- बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

