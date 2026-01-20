Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | आज का राशिफल 21 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

आज का राशिफल 21 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 12:14 PM

ank jyotish rashifal

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन कार्यक्षेत्र के लिहाज़ से आपके लिए प्रगति लेकर

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन कार्यक्षेत्र के लिहाज़ से आपके लिए प्रगति लेकर आया है। आज आपके काम और मेहनत देखकर अधिकारी वर्ग आपसे संतुष्ट नज़र आयेंगे। पारिवारिक जीवन में संतान के विवाह से जुड़ा कोई अच्छा प्रस्ताव आपके पास आएगा।
उपाय- गायत्री मंत्र का जाप करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज व्यवसाय से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा, जिससे काम बिना अधिक बाधा के पूरे होते नज़र आएंगे। घर में मेहमानों के आने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।
उपाय- घर में चांदी के बर्तन रखें और उनका उपयोग करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। व्यवसाय में आपको नयी जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है, जिससे आपकी कार्यक्षमता और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टि से दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। धन से जुड़े मामलों में स्थिरता बनी रहेगी।
उपाय- प्राणायाम करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। पारिवारिक वातावरण में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी रूचि के चलते समाज में आपकी छवि मजबूत होगी और आपके द्वारा किये गए कामों को खुल कर प्रशंसा होगी।
उपाय- खोटे सिक्के जल में प्रवाहित करें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। कला या लेखन पर काम करने की प्रेरणा मिलेगी और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। आज व्यापारिक मामलों में भी परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी।
उपाय- घर में कोई खराब वाद्ययंत्र न रखें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। महिलाएं आज घर की आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में अपना काफी समय व्यतीत करेगी। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ से आपको मानसिक व भावनात्मक मजबूती मिलेगी। उधार दिया पैसा आज वापस मिलने से सुकून मिलेगा।
उपाय- मंदिर में दही दान करें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज विद्यार्थियों को किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले दूसरों की राय सुननी चाहिए, क्योंकि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, जो आपको सही दिशा दिखाएगी।
उपाय- किसी की बुराई न करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। घर-परिवार के वृद्धजनों के बीच किसी बात को लेकर आपसी बहस या मतभेद की स्थिति बन सकती है, ऐसे में आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा ताकि माहौल बिगड़ने न पाए। कारोबार के लिए आज कोई नई मशीनरी खरीदने का विचार बन सकता है।
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज आपको सामाजिक कार्यों का फल आपको प्रतिष्ठा और सम्मान के रूप में मिलेगा। व्यवसाय में साझेदार का सहयोग मिलने से लंबित कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। शाम को मित्रों के साथ मुलाक़ात सुखद रहेगी।
उपाय- हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!