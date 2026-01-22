आज का राशिफल 23 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन व्यावसायिक दृष्टि से उत्साहजनक रहेगा।

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन व्यावसायिक दृष्टि से उत्साहजनक रहेगा। प्रतिस्पर्धी माहौल में भी आज आप अपने कौशल और प्रयासों से आगे निकलने में सफल रहेंगे। आज कामकाज के साथ-साथ पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान दें पाने में सफल रहेंगे।

उपाय- ताम्बे के बर्तन मंदिर में दान करें।

मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की जरुरत है। माता के स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, बदलते मौसम का असर उनके शरीर पर पड़ सकता है, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखने में उनकी मदद करें।

उपाय- शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें।

मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। घर में किसी शुभ सूचना या आयोजन से खुशी और उत्साह का माहौल बना रहेगा। अपने व्यवहार में संतुलन रखें ताकि कोई अनुचित लाभ न उठा सके।

उपाय- चावल में हल्दी मिलाकर जल प्रवाहित करें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज कोई नया निवेश करने से बचें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। सही योजना और विशेषज्ञ सलाह से आप नुकसान से बच सकते हैं। आज कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर उच्च अधिकारी के साथ मतभेद उभर सकते हैं, बेहतर होगा की बहस से दूर रहकर शांति बनाए रखें।

उपाय- तुलसी की माला धारण करें।

मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज का दिन कार्यक्षेत्र में भरोसा और स्थिरता लेकर आएगा। उच्च अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित रहेंगे, जिससे करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। सरकारी टेंडर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

उपाय- गाय को पालक खिलाएं।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आत्मबल और उत्साह बनाए रखते हुए विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आज की गई मेहनत भविष्य में सफलता का मजबूत आधार बनेगी। शाम को जीवनसाथी के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम बनेगा।

उपाय- छोटी कन्याओं को मिश्री युक्त खीर खाने को दें।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज घर में पूजा-पाठ या किसी शुभ कार्य के कारण आध्यात्मिक माहौल बनेगा। इससे परिवार के सदस्यों के मन में शांति और संतोष की अनुभूति होगी। घर के किसी बड़े सदस्य के पीठ का दर्द परेशानी का कारण बन सकता है।

उपाय- गलत संगति, नशा, झूठ और चालाकी से दूर रहें।

मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज का दिन पारिवारिक खुशियों से भरपूर रहेगा। किसी मेहमान के आगमन से घर में उत्साह और मनोरंजन का वातावरण बनेगा, जिससे सभी का मन प्रफुल्लित रहेगा। दूसरों पर अनावश्यक भरोसा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सावधान रहें।

उपाय- काले और नीले रंग से परहेज करें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज युवाओं को अपने भीतर छिपी योग्यताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सही निर्णय और दिशा उन्हें प्रगति की ओर ले जाएंगे। आज किसी भी नए व्यावसायिक प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करें।

उपाय- शिवलिंग पर गुलाब के फूल अर्पित करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in