आज का राशिफल 29 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 28 Jan, 2026 01:02 PM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज सामाजिक कार्यों में आपकी मौजूदगी आपको पहचान और सम्मान
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज सामाजिक कार्यों में आपकी मौजूदगी आपको पहचान और सम्मान दिला सकती है। व्यवसाय में आज किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया ठोस निर्णय भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा।
उपाय- लाल मुंह वाले बंदरों को चने खिलाएं।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। युवा वर्ग को भावनाओं में बहकर निरर्थक रिश्तों में समय गंवाने से बचने की सलाह दी जाती है। आज आप भावनात्मक रूप से अधिक खुले और सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे। उधार दिया पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
उपाय- माता का आशीर्वाद लें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखेगा। पति-पत्नी के बीच समझ और विश्वास बढ़ेगा। आज दिल की बात घर के किसी बड़े सदस्य के साथ साझा करने से मन हल्का होगा और रिश्तों में बेहतर तालमेल बनेगा।
उपाय- बेसन के हलवे का सेवन करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। व्यवसाय के लिहाज़ से आज का दिन थोड़ा कमजोर रहेगा परन्तु इनोवेशन के लिए दिन उपयोगी साबित हो सकता है। आज व्यवसाय में किसी टेक्नोलॉजी या काम करने के तरीके पर किया गया निवेश आगे चलकर फायदा देगा।
उपाय- धर्म स्थान में सेवा करें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आज शुरुआत में गति भले ही धीमी रहे, लेकिन लगातार प्रयास से शीघ्र ही अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। आज किसी भी दस्तावेज़ कार्यों में लापरवाही भारी पड़ सकती है। बहन के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे।
उपाय- तुलसी के पौधे की सेवा करें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। युगल प्रेमियों को आज मिलने-जुलने के अवसर मिलेंगे, आज दोनों को सलाह दी जाती है कि व्यर्थ की चर्चा से दूर रहें अन्यथा किसी बात को लेकर गलतफहमी होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा।
उपाय- उबले आलू सफ़ेद गाय को खिलाएं।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज बाहर के खानपान में लापरवाही के कारण एसिडिटी की परेशानी हो सकती है, इसलिए संतुलित भोजन करें। निवेश से जुड़े फैसलों में धैर्य और विवेक की आवश्यकता है। नए निवेश को आज टालना आपके हित में रहेगा।
उपाय- रोज़ “ॐ कें केतवे नमः का जाप करें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। सामाजिक कार्यों में आपकी रूचि बढ़ेगी, आज संभव है की आप किसी समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ कर काम करने शुरू कर दें। भविष्य के लिए नए व्यापारिक अवसरों पर विचार करने के लिए आज का दिन शुभ रहेगा।
उपाय- शनि चालीसा का पाठ करें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज भाग्य आपके पक्ष में नज़र आएगा, खासकर प्रोफेशनल मामलों में। व्यवसाय और कार्य से जुड़े विषयों में दिन सकारात्मक और प्रगतिकारक रहेगा। शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
उपाय- चने की दाल गाय को खिलाएं।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in