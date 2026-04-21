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आज का राशिफल 22 अप्रैल, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Updated: 22 Apr, 2026 07:50 AM

ank jyotish rashifal

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन आपको मानसिक और शारीरिक रूप से

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन आपको मानसिक और शारीरिक रूप से राहत देने वाला रहेगा। आप खुद को तनाव मुक्त, हल्का और संतुलित महसूस करेंगे, जिससे नई ऊर्जा का संचार होगा। आपका ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा और प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी।
उपाय- लाल मुंह वाले बंदरों को चने खिलाएं।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। घर-परिवार के मामलों में सुखद समय बीतेगा। घर के रखरखाव, सजावट या सुधार से जुड़े कार्यों में आप परिजनों के साथ मिलकर काम करेंगे। इससे न केवल घर का वातावरण बेहतर होगा, बल्कि आपसी संबंधों में अपनापन और सहयोग बढ़ेगा।
उपाय- घर में चांदी के बर्तन रखें और उनका उपयोग करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज का दिन व्यावसायिक कामों में आपको थोड़ी सावधानी और संयम बरतने की आवश्यकता है। खर्चों की अधिकता के कारण मन में चिंता या बेचैनी रहेगी, इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान दें।
उपाय- मंदिर में हलवे का प्रसाद बांटें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। किसी मित्र की सलाह आज आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगी, इसलिए बेहतर होगा की आप दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेने से बचें। अपनी समझ, अनुभव और क्षमता पर भरोसा रखें यही आपके लिए सही दिशा साबित होगी।
उपाय- ख़राब विद्युत का सामान घर में न रखें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें और जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें। आर्थिक मामलों में सोच-समझ कर कदम उठाना ही लाभकारी रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है, स्थानांतरण से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जो नए अवसर और अनुभव लेकर आएगी।
उपाय- गणेश जी को मोदक अर्पित करें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज का समय आपके लिए प्रगति और नए अवसर लेकर आया है। व्यवसाय में साझेदारी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। यदि आप किसी के साथ मिलकर काम शुरू करना चाहते हैं, तो सफलता मिलने की सम्भावना है। आपसी विश्वास और समझ से कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे और लाभ मिलेगा।
उपाय- नहाने के पानी में गुलाब जल डालें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज भाग्य हर क्षेत्र में आपका साथ देगा, जिससे प्रयासों को बेहतर परिणाम मिलेंगे। रुके हुए कार्य अब आसानी से पूरे होंगे। अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आपका व्यवहार और कार्यशैली उन्हें प्रभावित करेगी, जिससे सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा।
उपाय- केसर का तिलक लगायें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण आप व्यवसाय पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे काम की गति धीमी रहेगी। यह स्थिति अस्थायी है, इसलिए चिंता न करें। समय का सही प्रबंधन करें और जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें, ताकि दबाव कम हो और काम संतुलित तरीके से आगे बढ़ सके।
उपाय- चौमुखी दिए में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज किसी नए काम की शुरुआत से बचना ही बेहतर रहेगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेने के बजाय चल रहे कार्यों को व्यवस्थित करना अधिक लाभकारी होगा। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों पर काम का दबाव बढ़ेगा, जिससे शाम तक थकान महसूस करेंगे।
उपाय- लाल रंग की वस्तुओं का दान करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

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