Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Ayodhya news: रामलला को भेंट किया गया 286 कि.ग्रा. वजनी भव्य ‘स्वर्ण कोदंड’

Ayodhya news: रामलला को भेंट किया गया 286 कि.ग्रा. वजनी भव्य ‘स्वर्ण कोदंड’

Edited By Updated: 23 Jan, 2026 08:47 AM

ayodhya news

अयोध्या (इंट.): रामनगरी अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में विराजमान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर एक भव्य और ऐतिहासिक उपहार ‘स्वर्ण कोदंड’ भेंट किया गया।

अयोध्या (इंट.): रामनगरी अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में विराजमान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर एक भव्य और ऐतिहासिक उपहार ‘स्वर्ण कोदंड’ भेंट किया गया। तीसरे वर्ष की शुरूआत पर बृहस्पतिवार को यह अनूठा धनुष राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा गया। पंचधातु से निर्मित इस ‘स्वर्ण कोदंड’ का वजन लगभग 286 किलोग्राम है। इसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहे का प्रयोग किया गया है। करीब 8 फुट लंबे इस धनुष को पहले कारसेवकपुरम में रखा गया, जिसके बाद इसे विधिवत राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया।

ओडिशा के राऊरकेला से 3 जनवरी, 2026 को इसकी भव्य शोभायात्रा अयोध्या के लिए रवाना हुई थी, जिसका आयोजन सनातन जागरण मंच ने किया। 

यह शोभायात्रा ओडिशा के सभी 30 जिलों से होकर गुजरी और 19 जनवरी को पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन-पूजन के बाद आगे बढ़ी। 

22 जनवरी को प्राण-प्रतिष्ठा की तिथि के पावन संयोग पर यह कोदंड अयोध्या पहुंचा और रामलला को समर्पित किया गया।

और ये भी पढ़े

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!