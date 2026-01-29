Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर में बुजुर्गों और दिव्यांगों को अब नहीं होगी कोई परेशानी, फरवरी से शुरू होंगी आधुनिक लिफ्ट सेवाएं

Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के लिए तीन नई और आधुनिक लिफ्टें तैयार कर ली गई हैं। निर्माण एजेंसी द्वारा मंदिर ट्रस्ट को हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फरवरी से इनके संचालन की शुरुआत होने...

मंदिर के उत्तर दिशा में एक लिफ्ट वीवीआईपी उपयोग के लिए लगाई गई है, जबकि पश्चिम दिशा में दो लिफ्टें स्थापित की गई हैं। ये लिफ्टें श्रद्धालुओं को पहली और दूसरी मंजिल तक ले जाने में सक्षम हैं और इनमें एक बार में छह से दस लोग सफर कर सकते हैं। इन्हें मंदिर की पारंपरिक वास्तुकला के अनुरूप लाल बलुआ पत्थर के ढांचे में तैयार किया गया है।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिफ्टों में ऑटोमैटिक दरवाजे, इमरजेंसी अलार्म, बिजली कटने पर बैकअप व्यवस्था और ओवरलोड सेंसर जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। अधिक वजन होने पर लिफ्ट अपने आप रुक जाएगी। इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है।

राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र के अनुसार, लिफ्टों का संचालन प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों की निगरानी में होगा और समय-समय पर इनका सुरक्षा परीक्षण भी किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से दर्शन प्रक्रिया और अधिक सुचारू होगी और श्रद्धालुओं को सुरक्षित व सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह से यह सुविधा शुरू हो जाएगी।

इधर, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र गुरुवार को अयोध्या पहुंचेंगे। वे 30 और 31 जनवरी को दो दिनों तक चलने वाली बैठकों में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और आगे की योजनाओं पर चर्चा होगी। रामकथा संग्रहालय के सौंदर्यीकरण कार्य की भी समीक्षा की जाएगी। नृपेंद्र मिश्र गुरुवार दोपहर पहुंचकर शाम को निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे, जबकि शुक्रवार सुबह से बैठकें शुरू होंगी। इनमें परिसर के उप मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने पर भी विचार किया जाएगा।

