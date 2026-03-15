राम मंदिर में मोबाइल बैन ! चंपत राय का बड़ा बयान -भक्ति में न पड़े कोई बाधा, इसलिए सुरक्षा और व्यवस्था में हुआ ये बदलाव

अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे भक्तों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने और भक्तों की सुविधा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध...

Ram Mandir Security Update : अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे भक्तों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने और भक्तों की सुविधा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस नए नियम के पीछे के सुरक्षा कारणों और व्यवस्थाओं की जानकारी साझा की है।

चंपत राय ने क्या कहा ?

चंपत राय ने स्पष्ट किया कि यह फैसला किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि भक्तों की भलाई के लिए लिया गया है। चंपत राय के अनुसार, अक्सर भक्त मंदिर परिसर में सेल्फी लेने या फोटो खींचने में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे उनकी और आसपास के अन्य भक्तों की भक्ति भंग होती है। इस प्रतिबंध से भक्त पूरी तरह से प्रभु राम के दर्शन में लीन हो सकेंगे। मंदिर एक हाई-सिक्योरिटी जोन है। परिसर के भीतर के फोटो या वीडियो सार्वजनिक होना सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। फोटो खींचने की वजह से कतारें धीमी हो जाती हैं। मोबाइल न होने से दर्शन की प्रक्रिया तेज होगी और कम समय में अधिक लोग दर्शन कर पाएंगे।

भक्तों के लिए नई व्यवस्थाएं

ट्रस्ट ने सुनिश्चित किया है कि मोबाइल बैन होने से भक्तों को कोई असुविधा न हो। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही विशाल और सुरक्षित लॉकर रूम बनाए गए हैं। यहां श्रद्धालु अपने मोबाइल, जूते-चप्पल और अन्य कीमती सामान मुफ्त में जमा कर सकते हैं। अब वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों को भी मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नियम सबके लिए समान कर दिए गए हैं। मंदिर में सेवा दे रहे पुजारियों और कर्मचारियों के लिए भी मोबाइल इस्तेमाल के कड़े प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं।

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