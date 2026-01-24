Main Menu

Banke Bihari mandir news : बांके बिहारी मंदिर की देहरी अब दिखेगी और भी भव्य, चांदी की परत ने बढ़ाया गर्भगृह का गौरव

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 09:15 AM

banke bihari mandir news

वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से एक भव्य और दिव्य खबर सामने आई है। मंदिर के गर्भगृह में अब भक्तों को एक नया और अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है।

Banke Bihari mandir news : वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से एक भव्य और दिव्य खबर सामने आई है। मंदिर के गर्भगृह में अब भक्तों को एक नया और अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। मंदिर की देहरी को अब चांदी की नई परत से सुसज्जित किया गया है। चांदी की इस नई देहरी के लगते ही मंदिर के गर्भगृह की आभा और भी बढ़ गई है। जब मंदिर की लाइटें और दीयों की रोशनी इस पर पड़ती है, तो पूरा गर्भगृह दूधिया रोशनी से सराबोर हो उठता है।

जैसे ही मंदिर के पट खुले, श्रद्धालु इस नई और भव्य देहरी को देखकर भाव-विभोर हो गए। भक्तों का कहना है कि अब आराध्य के दर्शन और भी ज्यादा दिव्य महसूस हो रहे हैं। माना जा रहा है कि यह सेवा किसी अज्ञात भक्त की ओर से अर्पित की गई है, जिसके बाद सेवायत गोस्वामी समाज द्वारा विधि-विधान से इसे स्थापित किया गया।

देहरी लगाने का कार्य गुरुवार 22 जनवरी की रात को शुरू हुआ और कारीगरों को इसे पूरा करने में लगभग साढ़े छह घंटे का समय लगा। जब कारीगरों ने पुरानी देहरी को हटाया, तो वहां एक के ऊपर एक पांच पुरानी परतें मिलीं। इन्हें सुरक्षित निकालकर अब बैंक लॉकर में रखा जाएगा। शुक्रवार, बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 की सुबह जब मंदिर के पट खुले, तो श्रद्धालु चांदी की चमक से सराबोर देहरी और ठाकुर जी के दिव्य दर्शन पाकर मंत्रमुग्ध हो गए।

क्यों खास है यह बदलाव ?
बांके बिहारी मंदिर में हर छोटी से छोटी वस्तु का विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। देहरी वह स्थान है जहां भक्त अपना शीश नवाते हैं। अब चांदी की इस देहरी पर मत्था टेकना भक्तों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया है।

