Banke Bihari Phool Bangla : सोमवार को बांके बिहारी मंदिर में क्यों नहीं सजा फूल बंगला ? सामने आई बड़ी वजह

Edited By Prachi Sharma,Updated: 31 Mar, 2026 08:14 AM
Banke Bihari Phool Bangla : वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में फूल बंगला सजाने की परंपरा को लेकर हाल ही में एक विवाद सामने आया है। रविवार से शुरू हुए इस उत्सव में सोमवार की सुबह उस वक्त खलल पड़ गया जब मंदिर के मुख्य प्रांगण में भव्य...
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Banke Bihari Phool Bangla : वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में फूल बंगला सजाने की परंपरा को लेकर हाल ही में एक विवाद सामने आया है। रविवार से शुरू हुए इस उत्सव में सोमवार की सुबह उस वक्त खलल पड़ गया जब मंदिर के मुख्य प्रांगण में भव्य फूल बंगला नहीं सजाया गया।
विवाद की मुख्य वजह: बढ़ाया गया शुल्क
मंदिर की उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने इस वर्ष फूल बंगला सजाने के लिए 1 लाख 51 हजार रुपए की राशि निर्धारित की है। सेवायतों (पुजारियों) के बीच इस भारी-भरकम शुल्क को लेकर काफी नाराजगी है। सोमवार को सुबह के समय बंगला न सजने का मुख्य कारण इसी तय धनराशि का मंदिर कोष में जमा न होना बताया जा रहा है।
भक्तों को दर्शन और वैकल्पिक व्यवस्था
हालांकि मंदिर प्रांगण में बड़ा बंगला नहीं बना, लेकिन परंपरा की निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए थे।
ठाकुरजी के दर्शन: बांकेबिहारी जी ने जगमोहन में विराजकर भक्तों को दर्शन दिए। उनके सिंहासन के पीछे फूलों का सुंदर जाल और डोला सजाया गया था, ताकि उत्सव का भाव बना रहे।
प्रबंधन का पक्ष
प्रबंधन समिति के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि तकनीकी रूप से सुबह के समय फूल बंगला सजाने की पुरानी परंपरा नहीं रही है। फिर भी, सोमवार को शुल्क जमा न होना एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से मुख्य आयोजन प्रभावित हुआ।