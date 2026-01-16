Vastu Tips : सोया भाग्य जाग उठेगा ! कपूर के इन अचूक वास्तु उपायों के साथ जोड़ें बस महादेव का नाम

भारतीय परंपरा और अध्यात्म में कपूर को केवल एक पूजन सामग्री नहीं, बल्कि ऊर्जा का शुद्धतम स्रोत माना गया है। इसकी पवित्र सुगंध न केवल वातावरण को महकाती है, बल्कि घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का भी नाश करती है।

Vastu Tips : भारतीय परंपरा और अध्यात्म में कपूर को केवल एक पूजन सामग्री नहीं, बल्कि ऊर्जा का शुद्धतम स्रोत माना गया है। इसकी पवित्र सुगंध न केवल वातावरण को महकाती है, बल्कि घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का भी नाश करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कई बार हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि हमारे आस-पास मौजूद ऊर्जा के असंतुलन या 'वास्तु दोष' के कारण होती हैं। ऐसे में कपूर के सरल उपाय किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होते। जब कपूर के इन उपायों के साथ देवाधिदेव महादेव के शक्तिशाली मंत्रों का मेल होता है, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भगवान शिव, जिन्हें स्वयं 'कर्पूरगौरं' कहा गया है, कपूर की शुद्धता से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, घर में कलह रहती है या आर्थिक तंगी पीछा नहीं छोड़ रही, तो कपूर और शिव मंत्रों का यह दिव्य संगम आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की अमोघ शक्ति रखता है।

कपूर के अचूक वास्तु उपाय

यदि पैसा आता है पर टिकता नहीं, तो रात के समय चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। इस धुएं को पूरे घर में दिखाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे धन का अभाव खत्म होता है और लक्ष्मी का वास होता है। घर के जिस कोने में आपको लगता है कि दोष है, वहां कपूर की दो गोलियां रख दें। जब वे गल जाएं, तो फिर से नई गोलियां रख दें। यह प्रक्रिया वहां की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। रात को सोने से पहले पीतल के बर्तन में कपूर जलाने से घर की नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाती हैं और गहरी नींद आती है।

शिव मंत्र और कपूर: एक शक्तिशाली संगम

शिवपुराण के अनुसार, कपूर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 'कर्पूरगौरं करुणावतारं...' मंत्र की शुरुआत ही कपूर की सफेदी और पवित्रता से होती है।

कैसे करें प्रयोग ?

शाम के समय कपूर से शिव जी की आरती करें और आरती के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' या 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें। कपूर की सुगंध जब मंत्रों की ध्वनि के साथ मिलती है, तो घर का 'ऑरा' शक्तिशाली हो जाता है, जिससे अटके हुए काम बनने लगते हैं और भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है।

