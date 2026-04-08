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Bhagavad Gita Motivational Quotes : हार मानने से पहले जरूर पढ़ें गीता के ये 5 श्लोक, रातों-रात बदल सकती है आपके जीवन की दिशा

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 02:24 PM

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अक्सर जीवन में ऐसा समय आता है जब हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता कोसों दूर नजर आती है। ऐसी स्थिति में मन में निराशा और थकान का भाव आना स्वाभाविक है।

Bhagavad Gita Motivational Quotes : अक्सर जीवन में ऐसा समय आता है जब हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता कोसों दूर नजर आती है। ऐसी स्थिति में मन में निराशा और थकान का भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़ारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वे आज भी हमारी हर उलझन का समाधान हैं। तो आइए जानते हैं श्रीमद्भगवद्गीता के ये 5 श्लोक के बारे में, जो आपकी सोच और काम करने के तरीके को बदलकर आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। 

Bhagavad Gita Motivational Quotes :

कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं 

श्लोक: "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
           मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ।।"

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अर्थ और सीख: श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम काम करते समय बार-बार 'रिजल्ट' के बारे में सोचते हैं, तो हमारा ध्यान बंट जाता है और काम की गुणवत्ता गिर जाती है।

सफलता का मंत्र: परिणाम की चिंता छोड़कर अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान कार्य में लगा दें। जब कर्म उत्कृष्ट होगा, तो फल अपने आप मिलेगा।

मन पर नियंत्रण 

श्लोक: असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। 
        अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥

अर्थ और सीख: अर्जुन ने जब कहा कि मन बहुत चंचल है, तो कृष्ण ने समाधान दिया—'अभ्यास' और 'वैराग्य'। मेहनत के बाद भी असफलता मिलने का एक कारण एकाग्रता की कमी होती है।

सफलता का मंत्र: बार-बार Practice करें और उन चीजों से दूर रहें जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाती हैं। अनुशासित मन ही विजय का द्वार है।

Bhagavad Gita Motivational Quotes :

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खुद पर विश्वास 

श्लोक: उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। 
          आत्मैव ह्य़ात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥

अर्थ और सीख: आप स्वयं ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु। यदि आप खुद को हारा हुआ मान लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं जिता सकती।

सफलता का मंत्र: खुद को कमतर आंकना बंद करें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और स्वयं का मार्गदर्शक (Mentor) खुद बनें।

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योग: कर्मों में कुशलता 

श्लोक: बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
          तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥

अर्थ और सीख: यहां 'योग' का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि कर्मों में कुशलता है। यदि मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, तो शायद आपके काम करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है।

सफलता का मंत्र: अपनी स्किल्स को निखारें। स्मार्ट वर्क और सही कौशल के साथ किया गया कर्म ही 'योग' है, जो सफलता की गारंटी देता है।

श्रद्धा और ज्ञान

श्लोक: श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। 
     ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥

अर्थ और सीख: जिस व्यक्ति के भीतर अटूट श्रद्धा है और जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही वास्तविक ज्ञान और सफलता प्राप्त करता है।

सफलता का मंत्र: अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। Doubt सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरी निष्ठा के साथ प्रयास जारी रखें।

Bhagavad Gita Motivational Quotes :

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