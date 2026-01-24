Main Menu

Braj Holi 2026 : विश्व प्रसिद्ध लठामार होली की तैयारी तेज, सेल्फी पॉइंट से लेकर लाइव स्टेज तक होगी खास व्यवस्था

24 Jan, 2026

braj holi 2026

Braj Holi 2026 : मथुरा जिले के बरसाना नगर पंचायत स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में रंगोत्सव 2026 को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

Braj Holi 2026 : मथुरा जिले के बरसाना नगर पंचायत स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में रंगोत्सव 2026 को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र और मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने विभिन्न विभागों की तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए।

बैठक में खासतौर पर रंगोत्सव 2026 के अंतर्गत आयोजित होने वाली विश्वप्रसिद्ध लड्डू होली (24 जनवरी 2026) और लठामार होली (25 जनवरी 2026) की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी न रहे।

ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जानकारी दी कि 24 जनवरी को श्री राधारानी मंदिर, बरसाना में पारंपरिक लड्डू होली का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही राधा बिहारी इंटर कॉलेज में दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें ब्रज की लोकसंस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी।

रंगोत्सव के दौरान मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भव्य मंच, आकर्षक सजावट, प्रवेश द्वार और सेल्फी पॉइंट तैयार किए जाएंगे। यह कार्य पर्यटन विभाग और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के समन्वय से किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी कराया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका आनंद ले सकें।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि रंगोत्सव 2026 के दौरान मथुरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 23 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। इनमें बरसाना, नन्दगांव, रावल, गोकुल, बल्देव, फालैन, महावन और मथुरा शामिल हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए 25 छोटे मंच भी तैयार किए जाएंगे।

श्रद्धालुओं के आकर्षण के लिए 12 विशेष सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। साथ ही जिले के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर आकर्षक रोशनी और विद्युत सजावट की जाएगी। श्री राधारानी मंदिर बरसाना और श्री नन्द मंदिर नन्दगांव में विशेष फसाड लाइटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे ये स्थल और भी भव्य नजर आएंगे।

भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी दर्शन के दौरान एकल मार्ग व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सूरज पटेल ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा जाएगा। पर्याप्त पार्किंग स्थल, बैरियर, स्वास्थ्य केंद्र, दोपहिया एम्बुलेंस और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

प्रशासन का उद्देश्य है कि रंगोत्सव 2026 और होली के सभी आयोजन सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार बनें, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु ब्रज की परंपराओं का आनंद सहजता से ले सकें।

 
 

