Chaitra Navratri Havan Pujan 2026: चैत्र नवरात्रि में हवन कब करें? जानें सही तारीख, मुहूर्त और पूरी सामग्री लिस्ट

Chaitra Navratri Havan Pujan 2026: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसमें भक्त पूरे नौ दिनों तक मां माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि का समापन हवन पूजन के साथ किया जाता है, जिसे पूजा की पूर्णता का प्रतीक माना जाता...

Chaitra Navratri Havan Pujan 2026: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसमें भक्त पूरे नौ दिनों तक मां माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि का समापन हवन पूजन के साथ किया जाता है, जिसे पूजा की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, हवन करने से देवी मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं वर्ष 2026 में नवरात्रि हवन की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और आवश्यक सामग्री—

नवरात्रि हवन पूजन 2026: कब करें?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चैत्र नवरात्रि में हवन पूजन 26 मार्च 2026 को करना सबसे अधिक शुभ माना गया है।

इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां पड़ रही हैं

हवन का शुभ समय: सुबह 11:49 बजे के बाद

वहीं, जो श्रद्धालु उदया तिथि के अनुसार नवमी मनाते हैं, वे 27 मार्च 2026 को भी हवन कर सकते हैं—

शुभ मुहूर्त: सुबह 06:18 बजे से दोपहर 01:59 बजे तक

हवन का महत्व

नवरात्रि में हवन पूजन का विशेष महत्व होता है। यह न केवल पूजा को पूर्ण करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है।

मान्यता है कि हवन की अग्नि में दी गई आहुति से—

नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है।

वातावरण शुद्ध होता है।

देवी माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है।

इसके साथ ही श्रद्धालु हवन के माध्यम से पूजा में हुई भूल-चूक के लिए क्षमा भी मांगते हैं।

नवरात्रि हवन सामग्री लिस्ट

हवन पूजन के लिए निम्नलिखित सामग्री आवश्यक मानी जाती है—

हवन कुंड, हवन सामग्री, रोली और चंदन, अगरबत्ती और कपूर, सूखा नारियल, लाल कलावा, पान के पत्ते, मिष्ठान (मिठाई), देसी घी,

पवित्र लकड़ी, आम या केले के पत्ते, 5 प्रकार के फल, शहद, लाल कपड़ा, सुपारी, गंगाजल और चरणामृत, गुग्गल और लोबान, फूलों की माला और अक्षत (चावल)

हवन करते समय रखें ध्यान

हवन हमेशा शुद्ध और शांत वातावरण में करें।

सभी सामग्री पहले से तैयार रखें।

मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करें।

हवन के बाद कन्या पूजन अवश्य करें।

Navratri Havan Pujan 2026 में 26 मार्च का दिन सबसे अधिक शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां हैं। हालांकि, 27 मार्च को भी हवन किया जा सकता है। यदि आप श्रद्धा और विधि-विधान से हवन करते हैं, तो मां माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है।