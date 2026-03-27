Char dham Yatra 2026 : अंतिम चरण में चारधाम यात्रा की तैयारियां, केदारनाथ पहुंची अधिकारियों की टीम

Edited By Prachi Sharma,Updated: 27 Mar, 2026 10:31 AM
Char dham Yatra 2026 : उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह और तैयारियां दोनों ही चरम पर हैं। कपाट खुलने की तारीखें तय होने के साथ ही प्रशासन अब व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है।
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Char dham Yatra 2026 : उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह और तैयारियां दोनों ही चरम पर हैं। कपाट खुलने की तारीखें तय होने के साथ ही प्रशासन अब व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है।
श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह
यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हुए अभी मात्र 20 दिन ही हुए हैं और आंकड़ा 10 लाख के करीब पहुँच गया है। यह दर्शाता है कि इस साल भी देश-दुनिया से रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है।
प्रशासन की चौकसी और तैयारियां
बर्फ की चुनौती: केदारनाथ धाम में अभी भी 3-4 फीट बर्फ जमी है। प्रशासन की पहली प्राथमिकता पैदल रास्तों से बर्फ हटाकर रास्ता साफ करना है। श्रद्धालुओं को इस बार केदारनाथ और बदरीनाथ में नए अस्पताल मिलेंगे, जिससे आपातकालीन स्थिति में तुरंत इलाज मिल सकेगा। सड़कों पर जाम न लगे, इसके लिए पुलिस ने एक विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है।
प्रमुख चुनौतियां
सकारात्मक माहौल के बीच कुछ चिंताएं भी बनी हुई हैं। यात्रा मार्ग के संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों में गिरते मलबे और पत्थरों से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ा टास्क है। रिपोर्ट में एक दिलचस्प चिंता वैश्विक युद्ध (अमेरिका, इजराइल, ईरान) की स्थिति को लेकर भी जताई गई है। माना जा रहा है कि यदि अंतरराष्ट्रीय तनाव कम नहीं हुआ, तो इसका असर विदेशी पर्यटकों की संख्या और यात्रा के बजट पर पड़ सकता है।