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Char Dham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा 2026 को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह ! पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख के करीब, जानें पूरी डिटेल

Edited By Updated: 30 Mar, 2026 08:54 AM

char dham yatra 2026

उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को लेकर देश-दुनिया के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 6 मार्च से शुरू हुई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया ने अब एक नया मुकाम हासिल कर लिया है।

Char Dham Yatra 2026 : उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को लेकर देश-दुनिया के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 6 मार्च से शुरू हुई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया ने अब एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 9.36 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और यह संख्या तेज़ी से 10 लाख की ओर बढ़ रही है।

पंजीकरण में केदारनाथ सबसे आगे
चारों धामों में से श्रद्धालुओं की पहली पसंद एक बार फिर बाबा केदारनाथ बने हुए हैं। कुल पंजीकरणों में सबसे बड़ा हिस्सा केदारनाथ धाम के लिए है, उसके बाद बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का नंबर आता है। प्रतिदिन औसतन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पोर्टल पर अपना स्लॉट बुक कर रहे हैं।

कब खुलेंगे किस धाम के कपाट?
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार कपाट खुलने की तिथियां पहले ही घोषित की जा चुकी हैं। 

यमुनोत्री और गंगोत्री: 19 अप्रैल 2026 (अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर)।

और ये भी पढ़े

केदारनाथ धाम: 22 अप्रैल 2026।

बद्रीनाथ धाम: 23 अप्रैल 2026।

प्रशासन की तैयारियां और ग्रीन कार्ड
भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। ऋषिकेश और हरिद्वार में वाहनों के लिए 'ग्रीन कार्ड' जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया है कि भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन?
यदि आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, तो आप इन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। 

वेबसाइट: registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाएं।

वॉट्सऐप: 'Yatra' लिखकर 8394833833 पर भेजें।

मोबाइल ऐप: 'Tourist Care Uttarakhand' ऐप डाउनलोड करें।

टोल फ्री नंबर: 0135-1364 पर कॉल करें।

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