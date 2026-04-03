Char Dham Yatra 2026 : देवभूमि में सन्नाटा ! युद्ध की आहट ने रोकी भक्तों की राह, चारधाम रजिस्ट्रेशन में आई भारी गिरावट

उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत में अब कुछ ही समय शेष है, लेकिन इस बार हिमालयी चोटियों पर भक्ति के साथ-साथ वैश्विक अनिश्चितता के बादल भी मंडरा रहे हैं।

Char Dham Yatra 2026 : उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत में अब कुछ ही समय शेष है, लेकिन इस बार हिमालयी चोटियों पर भक्ति के साथ-साथ वैश्विक अनिश्चितता के बादल भी मंडरा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध के हालातों और आर्थिक अस्थिरता का सीधा असर अब श्रद्धालुओं के पंजीकरण और पर्यटन व्यवसाय पर देखने को मिल रहा है।

रजिस्ट्रेशन की रफ्तार में सुस्ती

हर साल जहां पंजीकरण शुरू होते ही रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग देखने को मिलती थी, वहीं इस वर्ष आंकड़ों में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों का मानना है कि वैश्विक संघर्षों के कारण उपजी महंगाई और यात्रा सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में बैठी आशंका ने भक्तों के उत्साह को थोड़ा कम किया है। मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा लंबी यात्राओं को टालना भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है।

ट्रैवल ऑपरेटर्स के सामने दोहरी चुनौती

उत्तराखंड के ट्रैवल ऑपरेटर्स और टूर गाइड इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित हैं। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि भविष्य की अनिश्चितताओं और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण ऑपरेटर्स नई बुकिंग लेने से कतरा रहे हैं। उन्हें डर है कि यदि स्थितियाँ और बिगड़ीं, तो कैंसिलेशन के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे परिवहन और रसद की लागत बढ़ गई है। ऐसे में पुराने बजट पर पैकेज देना घाटे का सौदा साबित हो रहा है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था पर संकट

चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। होटल मालिक, घोड़ा-खच्चर संचालक और छोटे दुकानदार इसी सीजन के भरोसे सालभर का गुजारा करते हैं। पंजीकरण में आई कमी ने इन सभी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे मुख्य पड़ावों पर भी अभी तक वैसी रौनक नहीं दिख रही है, जैसी आमतौर पर अप्रैल की शुरुआत में होती है।

हालांकि, प्रशासन को उम्मीद है कि जैसे-जैसे कपाट खुलने की तारीख नजदीक आएगी, स्थानीय और घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। सरकार की ओर से सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं के मन से डर को निकालकर उन्हें एक सुगम यात्रा का अनुभव दिया जा सके।

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