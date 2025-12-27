CM Yogi Magh Mela Review 2026 : माघ मेले 2026 में 15 करोड़ भक्तों के स्वागत की तैयारी, सीएम ने खुद संभाली कमान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के आगामी 'माघ मेला 2026' को लेकर कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आस्था के इस महाकुंभ में VIP Culture के लिए कोई जगह नहीं होगी।

CM Yogi Magh Mela Review 2026 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के आगामी 'माघ मेला 2026' को लेकर कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आस्था के इस महाकुंभ में VIP Culture के लिए कोई जगह नहीं होगी। विशेष रूप से प्रमुख स्नान तिथियों पर किसी भी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं किया जाएगा, ताकि आम भक्तों को संगम में डुबकी लगाने में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।

प्रमुख स्नान तिथियों पर पाबंदी

मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी जैसे मुख्य पर्वों पर मंत्रियों और विशिष्ट व्यक्तियों को सामान्य प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य घाटों पर होने वाली भारी भीड़ को सुचारू रूप से प्रबंधित करना है। माघ मेला 2026 का आयोजन 3 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक कुल 44 दिन चलेगा। अनुमान है कि इस वर्ष संगम तट पर 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे।

अकेले मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है। इस बार मेला क्षेत्र को 750 हेक्टेयर से बढ़ाकर 800 हेक्टेयर कर दिया गया है। साथ ही घाटों की लंबाई भी 50% बढ़ाई गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए AI आधारित कैमरों और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।

स्वच्छता और सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मेला क्षेत्र सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। उन्होंने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मॉडल अपनाने पर जोर दिया है ताकि गंगा की निर्मलता बनी रहे। इसके अतिरिक्त, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती और नाविकों व दुकानदारों के लिए रेट लिस्ट नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ