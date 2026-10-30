Aaj Ka Good Luck ( 1st November 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Sarita Thapa, Updated: 01 Nov, 2026 05:31 AM

आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को अहमियत मिलेगी।

मेष राशि

आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को अहमियत मिलेगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

शुभ उपाय: सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान करें।

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत दे रहा है। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। पैसों से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में न लें।

शुभ उपाय: माता लक्ष्मी का स्मरण करें और घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

मिथुन राशि

आज आपकी बातचीत करने की कला लोगों को प्रभावित कर सकती है। कार्यक्षेत्र में नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम पाने के लिए मेहनत जारी रखनी होगी।

शुभ उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और पक्षियों के लिए दाना-पानी रखें।

कर्क राशि

आज परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर में सुखद माहौल बना रहेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नई योजना पर विचार कर सकते हैं। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

शुभ उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और जरूरतमंदों की सहायता करें।

सिंह राशि

रविवार का दिन आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में नए अवसरों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।

शुभ उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशि

आज का शुभ संकेत: आज आपको अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। पुराने अधूरे काम पूरे करने का मौका मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ चल रही नाराजगी दूर हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए अच्छा रहेगा।

शुभ उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं।

तुला राशि

आज का दिन रिश्तों और सामाजिक संपर्कों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को सराहना मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा।

शुभ उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को मिठाई दें।

वृश्चिक राशि

आज आप किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। परिवार के साथ बातचीत में संयम बनाए रखें।

शुभ उपाय: हनुमान जी का स्मरण करें और मंदिर में लाल फूल अर्पित करें।

धनु राशि

आज भाग्य का साथ मिलने से आपके कई काम आसान हो सकते हैं। शिक्षा, यात्रा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

शुभ उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और जरूरतमंद को केले या पीली दाल का दान करें।

मकर राशि

आज आपको धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। परिवार के बुजुर्गों की सलाह आपके काम आ सकती है।

शुभ उपाय: शनिदेव का स्मरण करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल का दान करें।

कुंभ राशि

आज नए विचार आपके लिए तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। नौकरी और व्यापार में कुछ नए लोगों से संपर्क हो सकता है। दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी भी योजना को शुरू करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करें।

शुभ उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं।

मीन राशि

आज का शुभ संकेत: आज आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में लग सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए पार्टनर की भावनाओं को समझें।

शुभ उपाय: भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और मंदिर में पीले फल अर्पित करें।

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