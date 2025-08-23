Ganesh Chaturthi 2025: घर की नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए गणेश चतुर्थी पर इन स्थानों पर जलाएं दीपक

Edited By Sarita Thapa,Updated: 25 Aug, 2025 06:00 AM
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के पर्व का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है। यह दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें विघ्नहर्ता और सुख-समृद्धि के देवता माना जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025, बुधवार के दिन है। गणेश चतुर्थी का यह शुभ अवसर न सिर्फ भक्ति और पूजा का समय होता है, बल्कि यह घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने और पॉजिटिव वाइब्स लाने का भी बेहतरीन अवसर है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बप्पा को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाएं। तो आइए जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए घर के कौन से स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए।
मुख्य द्वार
मुख्य द्वार घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का पहला स्थान होता है। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन यहां दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
पूजा स्थान
गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। यह ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है।
रसोई घर
रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यहां दीपक जलाने से परिवार में अन्न-धन की कमी नहीं होती और नेगेटिविटी दूर रहती है।
घर का उत्तर-पूर्व कोना
वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा को देवताओं का स्थान माना गया है। गणेश चतुर्थी के दिन इस दिशा में दीपक जलाना मानसिक शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है।
तिजोरी या लॉकर के पास
वास्तु के अनुसार, गणेश चतुर्थी के दिन धन रखने वाले स्थान पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं।