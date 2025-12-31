Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Happy New Year 2026 Wishes : इन संदेशों के साथ मित्रों और परिजनों को दे नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं

Happy New Year 2026 Wishes : इन संदेशों के साथ मित्रों और परिजनों को दे नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 01:43 PM

happy new year 2026 wishes

जैसे ही साल 2026 की पहली किरण धरती पर पड़ेगी, हम सभी के मन में एक नई उम्मीद और उत्साह का संचार होगा। नया साल केवल कैलेंडर बदलने का मौका नहीं है, बल्कि यह ईश्वर को धन्यवाद देने और अपने प्रियजनों के प्रति प्यार जताने का एक पावन अवसर भी है।

Happy New Year 2026 Wishes : जैसे ही साल 2026 की पहली किरण धरती पर पड़ेगी, हम सभी के मन में एक नई उम्मीद और उत्साह का संचार होगा। नया साल केवल कैलेंडर बदलने का मौका नहीं है, बल्कि यह ईश्वर को धन्यवाद देने और अपने प्रियजनों के प्रति प्यार जताने का एक पावन अवसर भी है। अक्सर लोग साधारण Happy New Year भेजकर औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन यदि आप अपने संदेशों में थोड़ी आध्यात्मिकता और अपनापन घोल दें, तो वह सामने वाले के दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो आइए जानते हैं कि नए साल 2026 में अपने मित्रों और परिजनों को कौन से संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं। 

Happy New Year 2026 Wishes

Happy New Year 2026 Spiritual Messages नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026 

प्रभु कृपा और समृद्धि के संदेश
"नया साल, नई उमंग, सदा रहे प्रभु आपके संग। साल 2026 में भगवान आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर खुशियों का प्रकाश भर दें। नव वर्ष की मंगलकामनाएं!"

और ये भी पढ़े

"गणेश जी की कृपा, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और सरस्वती जी का साथ मिले। दुआ है कि 2026 का हर दिन आपके लिए नई उपलब्धि लेकर आए। शुभ नव वर्ष!"

श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्तों के लिए
"साल बदल जाए पर कन्हैया का हाथ न छूटे। राधा रानी की कृपा से आपका 2026 भक्ति और प्रेम से सराबोर रहे। जय श्री कृष्णा, नव वर्ष मंगलमय हो!"

"2026 की पहली किरण आपके जीवन में श्री कृष्ण की बांसुरी जैसी मिठास लेकर आए। राधे-राधे! नए साल की हार्दिक बधाई।"

Happy New Year 2026 Wishes

महादेव के भक्तों के लिए संदेश
"जिनके मन में बसते हैं शिव, उनका क्या बिगाड़ेगा कोई काल। महादेव की छत्रछाया में आपका नया साल सुखद और सुरक्षित रहे। हर-हर महादेव! साल 2026 मुबारक!"

शांति और सकारात्मकता हेतु
"ईश्वर से प्रार्थना है कि 2026 में आपको उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त हो। आपका जीवन परोपकार और सेवा के मार्ग पर अग्रसर रहे। शुभ प्रभात और नव वर्ष की बधाई!"

छोटे और प्रभावशाली कोट्स 
"नया साल, नया विश्वास, ईश्वर पर रहे अटूट आस।"

"प्रभु की भक्ति में बीते साल, खुशियों से भरा हो 2026 का हर हाल।"

"अंधेरा मिटे, उजाला आए, ईश्वर आपको हर सुख दिलाए।"

कैसे करें नए साल की आध्यात्मिक शुरुआत?

शुभारंभ पूजन
साल के पहले दिन घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और पूरे साल के लिए मार्गदर्शन मांगें।

संकल्प लें
इस साल किसी एक बुरी आदत को त्यागने और प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करने का संकल्प लें।

दान-पुण्य
साल के पहले दिन किसी जरूरतमंद की सहायता करना आपके आने वाले समय के लिए शुभ फलदायी होता है।

Happy New Year 2026 Wishes

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!