    ​​​​​​​Inspirational Story : डिग्रियां बेकार क्यों साबित हुईं, इस कहानी में छुपा है बड़ा संदेश

​​​​​​​Inspirational Story : डिग्रियां बेकार क्यों साबित हुईं, इस कहानी में छुपा है बड़ा संदेश

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 12:29 PM

inspirational story

Inspirational Story : रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय को एक बार अपना काम-काज देखने के लिए एक सहायक की जरूरत पड़ी। इस बारे में उन्होंने अपने कुछ मित्रों से भी कह दिया कि यदि उनकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसे उसके पास भेजें।

Inspirational Story : रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय को एक बार अपना काम-काज देखने के लिए एक सहायक की जरूरत पड़ी। इस बारे में उन्होंने अपने कुछ मित्रों से भी कह दिया कि यदि उनकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसे उसके पास भेजें।

कुछ दिनों बाद एक मित्र ने किसी व्यक्ति को उनके पास भेजा। वह काफी पढ़ा-लिखा था और उसके पास कई प्रकार के सर्टिफिकेट और डिग्रियां थीं। वह व्यक्ति टॉलस्टॉय से मिला, लेकिन तमाम डिग्रियां होने के बावजूद टॉलस्टॉय ने उसे नौकरी पर नहीं रखा, बल्कि एक अन्य व्यक्ति जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, टालस्टॉय ने उसका चयन कर लिया। कुछ दिनों के बाद उस मित्र ने टॉलस्टाय से ऐसा करने की वजह पूछी तो टॉलस्टॉय ने बताया कि मित्र जिस व्यक्ति का मैंने चयन किया है उसके पास तो अमूल्य प्रमाणपत्र हैं। उसने मेरे कमरे में आने के पूर्व मेरी अनुमति मांगी। उसने कमरे के अंदर प्रवेश करने से पूर्व दरवाजे पर रखे गए डोरमैट पर जूते साफ किए। उसके कपड़े तो साधारण थे लेकिन साफ-सुथरे थे।

मैंने उससे जो भी प्रश्न किए उसने बिना घुमाए-फिराए उनके संक्षिप्त उत्तर दिए और अंत में मुलाकात पूरी होने पर वह मेरी इजाजत लेकर बड़ी विनम्रतापूर्वक वापस चला गया न तो उसने कोई खुशामद की और न ही किसी की सिफारिश लाया था। अधिक पढ़ा-लिखा न होने के बावजूद उसे अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास था। वहीं आपने जिस व्यक्ति को भेजा था उसके पास इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं था।

वह सीधा ही कमरे में चला आया और तुमसे जान-पहचान के बारे में बताने लगा। तुम्हीं बताओ उसकी इन डिग्रियों की क्या कीमत है ? मित्र टॉलस्टॉय की बात समझ गया। वह भी असल प्रमाणपत्रों का महत्व जान चुका था।

