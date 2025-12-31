Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | January Tarot Monthly Rashifal 2026 : जनवरी का महीना इन राशियों के लिए रहेगा बेहद Lucky

January Tarot Monthly Rashifal 2026 : जनवरी का महीना इन राशियों के लिए रहेगा बेहद Lucky

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 09:13 AM

january tarot monthly rashifal 2026

मेष राशि  जनवरी में मेष राशि के जातकों के लिए द मैजिशियनकार्ड एक नई शुरुआत का संकेत देता है। इस महीने आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा रहेगी, जिससे आप कठिन से कठिन कार्यों को भी चतुराई से पूरा कर लेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

January Tarot Monthly Rashifal 2026 : मेष राशि 
जनवरी में मेष राशि के जातकों के लिए द मैजिशियनकार्ड एक नई शुरुआत का संकेत देता है। इस महीने आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा रहेगी, जिससे आप कठिन से कठिन कार्यों को भी चतुराई से पूरा कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह समय उत्तम है। 

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ राशि 
वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना परंपराओं और ज्ञान का है। आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु की सलाह से बड़ा लाभ होगा। निवेश के मामलों में जोखिम उठाने के बजाय सुरक्षित रास्तों को चुनें। परिवार में बड़ों का आशीर्वाद आपके काम बनाएगा। बस ध्यान रखें कि अति-आत्मविश्वास में आकर किसी को छोटा न समझें।

और ये भी पढ़े

उपाय: शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को सफेद वस्तु दान करें।

मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए जनवरी का महीना महत्वपूर्ण निर्णयों का रहेगा। आपको करियर या निजी जीवन में दो रास्तों में से एक को चुनना पड़ सकता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, विशेषकर मौसमी बीमारियों से बचाव करें।

उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना डालें।

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला-जुला रहेगा। भावनाओं का ज्वार-भाटा आपको थोड़ा विचलित कर सकता है। भ्रम की स्थिति से बचें और किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो सुखद रहेंगे। माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामले में भी यह महीना आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा।

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

सिंह राशि
सिंह राशि के लिए 'द सन' कार्ड आया है, जो टैरो का सबसे सकारात्मक कार्ड माना जाता है। यह महीना आपके लिए अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का है। जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी या किसी बड़े पद की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा और आपकी नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी। 

उपाय: प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसमें थोड़ा लाल चंदन मिलाएं।

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए जनवरी आत्म-चिंतन का समय है। आप बाहरी शोर से दूर रहकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। करियर में जल्दबाजी के बजाय धैर्य से काम लेना बेहतर होगा। पुरानी समस्याओं का समाधान खोजने में आप सफल रहेंगे। एकांत में बिताया समय आपको नई ऊर्जा देगा। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो भविष्य में आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

तुला राशि 
तुला राशि के जातकों के लिए टू ऑफ कप्स कार्ड संतुलन और प्रेम को दर्शाता है। यह महीना आपके निजी संबंधों के लिए बहुत सुखद रहने वाला है। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ मतभेद थे, तो वे सुलझ जाएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो साझेदारी  में काम करना आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित होगा। 

उपाय: शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें और श्री सूक्त का पाठ करें।

वृश्चिक राशि
टैरो में डेथ कार्ड का अर्थ अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। आपके जीवन से पुरानी और अनुपयोगी चीजें खत्म होंगी और कुछ नया शुरू होगा। यह बदलाव करियर में नई दिशा दे सकता है। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी। पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।  लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं।
 
उपाय: मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।

धनु राशि
धनु राशि के लिए द वर्ल्ड कार्ड यह बताता है कि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और एक चक्र पूरा हो रहा है। इस महीने आप सफलता के शिखर पर होंगे। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी बाधाएं दूर होंगी। मानसिक रूप से आप बहुत संतुष्ट महसूस करेंगे क्योंकि आपके द्वारा किए गए पुराने निवेश अब लाभ देना शुरू करेंगे।

उपाय: गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का श्रवण करें।

मकर राशि 
मकर राशि वालों को इस महीने थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। भौतिक सुख-सुविधाओं की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे फिजूलखर्ची हो सकती है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। हालांकि, बिजनेस में कड़ी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।

उपाय: शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और काले तिल का दान करें।

कुंभ राशि
कुंभ राशि के लिए द स्टार कार्ड आया है, जो आध्यात्मिक शांति और हीलिंग का प्रतीक है। जनवरी का महीना आपके लिए आत्म-मंथन का समय है। आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे और जीवन को एक नई दिशा देंगे। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को इस महीने कोई बड़ा अवॉर्ड या पहचान मिल सकती है।

उपाय: शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मीन राशि 
मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी बहुत ही सुखद और आरामदायक रहेगा। द एम्प्रेस कार्ड प्रचुरता और समृद्धि का संकेत है। घर में सुख-शांति रहेगी और सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च होगा। जो लोग कला, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह महीना गोल्डन पीरियड साबित होगा।

उपाय: गुरुवार के दिन चने की दाल और पीले फल किसी मंदिर में दान करें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!