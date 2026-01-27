Main Menu

Kashi Maha Shivratri News 2026 : महाशिवरात्रि पर भक्तों के लिए खास इंतजाम ! बाबा देंगे खास दर्शन, 5 द्वारों से मिलेगा भक्तों को प्रवेश

Kashi Mahashivratri News 2026 : भगवान शिव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि को लेकर जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। महाशिवरात्रि के अवसर...

Kashi Mahashivratri News 2026 : भगवान शिव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि को लेकर जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों को बाबा के झांकी दर्शन कराए जाएंगे, जबकि स्पर्श दर्शन पूरी तरह बंद रहेगा। इसके साथ ही गर्भगृह में प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। खास बात यह है कि इस पावन पर्व पर बाबा विश्वनाथ पूरी रात अपने भक्तों को दर्शन देंगे।

फिलहाल मंदिर प्रशासन व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 36 घंटे के भीतर लगभग 10 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। मंदिर न्यास के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा के अनुसार, भीड़ नियंत्रण के लिए ज़िगजैक लाइन बनाई जाएगी और चारों ओर मजबूत बैरिकेडिंग की जाएगी। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए सेवक भी जगह-जगह तैनात रहेंगे।

पांच द्वारों से होगी एंट्री
महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को कुल पांच प्रवेश द्वारों से मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम भी परिसर में मौजूद रहेगी। इसके अलावा दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

पुष्पवर्षा से होगा स्वागत
महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत फूलों की बारिश से किया जाएगा। इस दौरान मंदिर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, डी.एम और कमिश्नर भी भक्तों पर पुष्पवर्षा करेंगे। इसके साथ ही सड़कों से लेकर मंदिर परिसर तक मैट बिछाए जाएंगे, ताकि भक्तों को सुविधा मिल सके।

मैदागिन से गोदौलिया तक नो व्हीकल जोन
पर्व के दौरान मंदिर जाने वाले मुख्य मार्गों पर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मैदागिन से गोदौलिया तक का क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा। इस दौरान दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी।

अन्य शिव मंदिरों में भी इंतजाम
काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ-साथ शहर के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। गौरी केदारेश्वर, तिलभाण्डेश्वर, महामृत्युंजय मंदिर समेत कई स्थानों पर बैरिकेडिंग और भीड़ प्रबंधन की विशेष तैयारी की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।

