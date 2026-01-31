Kedarnath Dham 2026 : केदारनाथ धाम में मोबाइल बैन ! नई गाइडलाइन लागू, उल्लंघन पर लगेगा भारी

Edited By Prachi Sharma,Updated: 31 Jan, 2026 10:24 AM
Kedarnath Dham 2026 : आगामी केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन इस बार नए नियम लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, मंदिर परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की योजना भी बनाई जा रही है। इस विषय पर जिला प्रशासन बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के साथ मिलकर लगातार चर्चा कर रहा है। साथ ही, श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन जमा कराने की व्यवस्था लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी मंदिर समिति को दी जा सकती है।
पिछले कुछ वर्षों से दर्शन के दौरान मोबाइल के अत्यधिक उपयोग को लेकर तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज और बीकेटीसी की ओर से चिंता जताई जाती रही है। उनका मानना है कि मोबाइल के कारण श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति भावना प्रभावित हो रही है। बीते यात्रा सीजन में भी इस विषय पर बहस हुई थी। इसी वजह से ऋषिकेश में हुई चारधाम यात्रा से जुड़ी अहम बैठक में सभी धामों में मोबाइल प्रतिबंध लगाने पर विचार किया गया।
इस संबंध में जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि केदारनाथ क्षेत्र में मोबाइल बैन को लेकर मंदिर समिति से बातचीत जारी है। मंदिर परिसर के आसपास चेतावनी बोर्ड लगाने, मोबाइल इस्तेमाल पर जुर्माना लगाने और फोन जमा कराने जैसी व्यवस्थाओं पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि श्रद्धालु बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण और श्रद्धाभाव से दर्शन कर सकें।