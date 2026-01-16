सपने में दिया दर्शन, जमीन से प्रकट हुए खाटू श्याम ! उन्नाव में आस्था का अद्भुत चमत्कार

Edited By Prachi Sharma,Updated: 16 Jan, 2026 08:06 AM
Khatu Shyam baba : उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हसनगंज क्षेत्र से जुड़ा एक असाधारण मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हसनगंज तहसील अंतर्गत बिचपुरी गांव में पीपल के एक पेड़ के नीचे खुदाई के दौरान खाटू श्याम से जुड़ी एक मूर्ति मिलने का दावा किया गया है।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
Khatu Shyam baba : उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हसनगंज क्षेत्र से जुड़ा एक असाधारण मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हसनगंज तहसील अंतर्गत बिचपुरी गांव में पीपल के एक पेड़ के नीचे खुदाई के दौरान खाटू श्याम से जुड़ी एक मूर्ति मिलने का दावा किया गया है। जैसे ही यह सूचना आसपास के इलाकों में फैली, मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगे।
इस घटना को लेकर गांव में रहने वाले एक युवक के सपने का ज़िक्र सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिचपुरी निवासी मनोहर लाल का 25 वर्षीय बेटा अमरपाल, जो इटावा में रहकर बी-फार्मा की पढ़ाई कर रहा है, पिछले कुछ महीनों से लगातार सपने में खाटू श्याम को देखने की बात कह रहा था। अमरपाल के अनुसार, सपनों में उसे संकेत मिल रहा था कि पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति दबे होने की जगह है।
लगातार सपनों से परेशान होकर अमरपाल 7 जनवरी को इटावा से अपने गांव लौटा और उसने अपने परिवार व ग्रामीणों को इस बारे में बताया। इसके बाद बुधवार की सुबह ग्रामीणों की मौजूदगी में पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई की गई। करीब डेढ़ फीट गहराई तक खुदाई करने पर वहां से खाटू श्याम से मिलती-जुलती एक मूर्ति मिलने की बात कही जा रही है।
मूर्ति मिलने की खबर फैलते ही सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने उसी स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति को स्थापित कर दिया, जहां लोग पूजा-अर्चना कर रहे हैं और चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस पूरे मामले को अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं।
घटना की जानकारी प्रशासन को भी दे दी गई है। इस संबंध में एसडीएम प्रज्ञा पांडे ने बताया कि मामले की सूचना मिली है और तथ्यों की जांच कराई जाएगी।