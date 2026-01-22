Khatu Shyam Fhalgun Mela 2026 : खाटू श्याम फाल्गुन मेले का नया शेड्यूल जारी, बाजार में इन चीजों की ब्रिक्री पर लगी रोक

Edited By Sarita Thapa, Updated: 22 Jan, 2026 10:43 AM

Khatu Shyam Fhalgun Mela 2026 : बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार नियम थोड़े अलग होंगे। सीकर जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी की हालिया बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष का वार्षिक फाल्गुन मेला अपनी पारंपरिक लंबी अवधि के बजाय केवल 8 दिनों तक ही चलेगा।

मेले की तारीख और समय

इस बार मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। आमतौर पर यह मेला 10 से 12 दिनों तक चलता था, लेकिन भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को देखते हुए पिछले पांच वर्षों में पहली बार इसकी अवधि कम की गई है। मेले का मुख्य दिन यानी एकादशी 27 फरवरी को होगा।

इन चीजों पर रहेगी सख्त रोक

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर की मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कुछ सख्त पाबंदियां लगाई हैं। सरकारी प्रोटोकॉल वाले लोगों को छोड़कर, किसी भी तरह की 'वीआईपी दर्शन' व्यवस्था इस बार नहीं होगी। सभी को सामान्य कतार में लगकर दर्शन करने होंगे। मेले के दौरान कस्बे में तेज आवाज वाले डीजे बजाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। मेले की अवधि के दौरान खाटू कस्बे में किसी भी तरह के नए भवन निर्माण या मरम्मत कार्य पर पूर्ण रोक रहेगी। मंदिर परिसर के भीतर लोहे के डंडे वाले निशान ले जाने पर पाबंदी हो सकती है।

भीड़ नियंत्रण के लिए 5 बड़े बदलाव

तीन एग्जिट गेट: दर्शन के बाद भक्तों के निकलने के लिए अब 2 के बजाय 3 निकास द्वार होंगे।

फुट ओवरब्रिज: 75 फीट ग्राउंड पर नया ओवरब्रिज बनाया गया है ताकि आवागमन सुगम हो।

QR कोड पार्किंग: इस बार भक्त क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे आवंटित पार्किंग स्थल तक पहुंच सकेंगे।

ऊंची बैरिकेडिंग: कतारों के बीच की बैरिकेडिंग की ऊंचाई बढ़ाई गई है ताकि कोई लाइन न फांद सके।

लाइव निगरानी: रींगस और मंडा मार्ग पर नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि भीड़ की 'रियल टाइम' जानकारी मिल सके।

