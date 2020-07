शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Tip of the day: टिप ऑफ़ द डे- आपके और पार्टनर के बीच रिश्ते को लेकर अगर परेशानी चल रही है तो बेबी पिंक कलर का धागा लें, भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे उस धागे को अपने लेफ्ट हैंड की तली के ऊपर रख कर उस पर अपना और अपने पार्टनर का नाम 21 पर बोलकर, उसे अपने लेफ्ट हैंड की कलाई पर बांध लें। 3 दिन में पोस्टिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मेष- आपका रुझान जीवनसाथी की तरफ बढ़ेगा। पार्टनर की जॉब को लेकर बुरी खबर मिल सकती है। अविवाहितों के लिए विवाह का योग बन रहा है। मनपसंद जीवनसाथी मिल सकता है। वृष- बिजी रूटीन आपके और साथी के बीच दीवार बनेगी। जरुरत से अधिक जिम्मेदारियां आपको लव लाइफ से दूर ले जा रही हैं। लव कपल्स भविष्य को लेकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मिथुन- आज खुश रहेंगे जैसा चाहते हैं, लव पार्टनर वैसा ही महसूस करवाएंगे। जीवनसाथी की भावनाओं को समझना होगा, उनको आदर देना होगा तभी रिश्ता लंबा चलेगा। कर्क- छोटी-मोटी तकरार तो हर रिश्ते में होती है, आपको समझना होगा की ये खट्टे- मीठे अनुभव आपकी लाइफ को खुशनुमा बनाते हैं। लव कपल्स रोमांटिक मूड में रहेंगे और कहीं बाहर घुमने का प्लान बना सकते हैं। सिंह- पुराने लव रिलेशंस मजबूत होंगे। जो जातक सिंगल हैं, उन्हें मनचाहा प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा जातकों का व्यवहार जीवनसाथी के साथ अच्छा रहेगा, रिश्ते में सकारात्मकता आ सकती है। कन्या- आज आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। आवश्यका है धैर्य से काम लेने की। शादीशुदा जातकों को दो से तीन होने की खुशखबरी मिल सकती है। तुला- लव कपल्स की ईगो रिश्ते के बीच आ सकती है। अपने व्यवहार को बदलें अन्यथा रिश्ता टूटते देर नहीं लगेगी। दांपत्य जीवन में प्यार तो है लेकिन पारिवारिक टेंशन के कारण रिश्तों में दरार रह सकती है। वृश्चिक- आज पार्टनर के साथ फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। दिन रोमांस में भरा रहने के योग हैं। पति-पत्नी के रिश्ते में जो तनाव चल रहा था, आज वह कम होगा और आप एक मधुर शाम व्यतित कर सकते हैं। धनु- लव मैरिज का योग बन रहा है। सिंगल जातकों को आज प्रपोजल आ सकता है। शादीशुदा जातकों के रिश्ते में चल रहे विवादों के कारण तलाक होने की नौबत भी आ सकती है। मकर- आज अपने प्यार का दिल खोल कर इजहार करने का सुनहरा मौका है। ऐसा करने से आपका पार्टनर रोमांस के दरवाजे खोल देगा। शादीशुदा जातक एक-दूसरे की जरूरतों को समझें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। कुंभ- अगर आपका रिश्ता तलाक या ब्रेकअप तक पहुंचने की कगार पर है तो एक दूसरे को समय दें। सब समान्य हो जाएगा। घर में आज शादी की बात चल सकती है। मीन- आज आपको फील होगा कि साथी और आपका रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। इस प्यार को बरकरार रखने की कोशिश जारी रखें। आज फोन पर ही रोमांस करने का मन बन सकता है। Aastro Ankkit Sharrma adityaastro111@gmail.com

