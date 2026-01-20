Magh Gupt Navratri 2026: द्विपुष्कर योग में की गई गुप्त नवरात्रि पूजा से मिलता है कई गुना पुण्य, आप भी उठाएं लाभ

Magh Gupt Navratri 2026: भारतीय सनातन परंपरा में प्रत्येक पर्व केवल एक तिथि मात्र नहीं होता, बल्कि वह चेतना, साधना और प्रकृति के गहरे संतुलन का प्रतीक होता है। इन्हीं विशिष्ट पर्वों में से एक है गुप्त नवरात्रि, जो बाहरी आडंबर से दूर रहकर आंतरिक...

Magh Gupt Navratri 2026: भारतीय सनातन परंपरा में प्रत्येक पर्व केवल एक तिथि मात्र नहीं होता, बल्कि वह चेतना, साधना और प्रकृति के गहरे संतुलन का प्रतीक होता है। इन्हीं विशिष्ट पर्वों में से एक है गुप्त नवरात्रि, जो बाहरी आडंबर से दूर रहकर आंतरिक साधना और आत्मिक शक्ति को जागृत करने का अवसर प्रदान करती है।

वर्ष 2026 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 19 जनवरी से हो चुका है। इस वर्ष यह पर्व और भी विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान द्विपुष्कर योग का अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस योग में की गई पूजा, मंत्र जाप और दान का फल सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है।

क्या है गुप्त नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व?

चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की सार्वजनिक रूप से आराधना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि को ‘साधना और संयम का पर्व’ कहा गया है। इस दौरान दस महाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुरसुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की गुप्त रूप से साधना की जाती है।

मान्यता है कि इस समय की गई साधना अत्यंत प्रभावशाली होती है और साधक को इच्छाओं को संकल्प में बदलने तथा दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति में सहायता करती है। गुप्त रूप से की गई पूजा का प्रभाव गहरा, स्थायी और व्यक्तिगत माना जाता है।

द्विपुष्कर योग क्या है?

ज्योतिष शास्त्र में द्विपुष्कर योग को अत्यंत शुभ और फलदायी योग माना गया है। ‘द्वि’ का अर्थ है दो और ‘पुष्कर’ का अर्थ है पोषण करने वाला।

मान्यता के अनुसार इस योग में किया गया शुभ कार्य दोगुना फल देता है। दान करने पर पुण्य दो गुना। मंत्र जाप करने पर उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। संकल्प शीघ्र सिद्ध होते हैं। इसी कारण द्विपुष्कर योग में गुप्त नवरात्रि की पूजा को दुर्लभ वरदान के समान माना जा रहा है।

द्विपुष्कर योग में गुप्त नवरात्रि पूजा से क्यों मिलता है कई गुना फल?

इस वर्ष गुप्त नवरात्रि और द्विपुष्कर योग का संगम विशेष फलदायी माना जा रहा है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं

संकल्प की शीघ्र सिद्धि

द्विपुष्कर योग में लिया गया संकल्प अटूट माना जाता है। इस समय साधक की एकाग्रता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा सामंजस्य बनता है, जिससे मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं।

ग्रहों की शुभ स्थिति

पंचांग के अनुसार, जब तिथि, वार और नक्षत्र का विशेष संयोग बनता है, तभी द्विपुष्कर योग का निर्माण होता है। यह समय नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है।

दसों दिशाओं से प्राप्त होता है आशीर्वाद

गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की साधना की जाती है। जब यह साधना द्विपुष्कर योग में होती है, तो भक्त को भौतिक सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति तीनों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है।