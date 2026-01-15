Magh Mela 2026 : प्रयागराज माघ मेला में आस्था का उमड़ा सैलाब, सपा की प्रतिमा पर घमासान और सुरक्षा के कड़े पहरे

संगम नगरी प्रयागराज में आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड और सुबह के घने कोहरे को मात देते हुए लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।

Magh Mela 2026 : संगम नगरी प्रयागराज में आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड और सुबह के घने कोहरे को मात देते हुए लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जहां एक ओर मेला क्षेत्र हर-हर गंगे के जयघोष से गूंज रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक सरगर्मियां और सुरक्षा इंतज़ामों ने भी प्रशासन को अलर्ट पर रखा है।

रिकॉर्ड तोड़ भीड़: मकर संक्रांति पर अमृत स्नान

मेला प्रशासन के अनुसार, बुधवार शाम तक ही करीब 85 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था और आज यह आंकड़ा 2 करोड़ के पार जाने का अनुमान है। संगम के सभी 24 घाटों पर तिल रखने की जगह नहीं है। लोग मीलों पैदल चलकर त्रिवेणी तट पर पहुंच रहे हैं। कल्पवासियों और साधु-संतों के शिविरों से उठती शंख और घंटियों की आवाज ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया है।

सपा की प्रतिमा स्थापना पर बढ़ा तनाव

इस साल का माघ मेला धार्मिक के साथ-साथ राजनीतिक चर्चाओं का भी केंद्र बन गया है। समाजवादी पार्टी द्वारा मेला क्षेत्र में पार्टी के संस्थापक स्व. मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी ने विवाद खड़ा कर दिया है। मेला प्राधिकरण ने इस कदम को धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध बताते हुए नोटिस जारी किया है और अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सपा नेताओं का तर्क है कि नेताजी के प्रति लाखों लोगों की श्रद्धा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद मेला क्षेत्र में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है।

पुलिस कमिश्नर ने खुद संभाला मोर्चा

भीड़ के दबाव और राजनीतिक हलचल को देखते हुए पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने पूरी रात मेला क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एटीएस, आरएएफ, और पीएसी की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरों से भीड़ पर नज़र रखी जा रही है ताकि कहीं भी भगदड़ जैसी स्थिति न बने। पुलिस कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी घाट या मार्ग पर जाम लगा, तो संबंधित क्षेत्र के इंस्पेक्टर की जवाबदेही तय की जाएगी।

आग की घटनाओं ने बढ़ाई चिंता

बीते 24 घंटों में मेला क्षेत्र के कुछ शिविरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की छोटी घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि, कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मुख्य अग्निशमन अधिकारी को हर सेक्टर में विशेष मुस्तैदी बरतने को कहा गया है।

