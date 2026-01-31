Magh Mela 2026 Budget Travel Guide : बिना पैसे लुटाए पाएं पुण्य का लाभ, जानिए ₹500 के बजट में माघ मेला घूमने का सबसे आसान तरीका

माघ मेला 2026 अपनी पूरी भव्यता के साथ संगम की रेती पर सज चुका है, जहां आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। अक्सर लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा के लिए एक भारी-भरकम बजट की आवश्यकता होती है, लेकिन संगम नगरी की यह यात्रा...

Magh Mela 2026 Budget Travel Guide : माघ मेला 2026 अपनी पूरी भव्यता के साथ संगम की रेती पर सज चुका है, जहां आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। अक्सर लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा के लिए एक भारी-भरकम बजट की आवश्यकता होती है, लेकिन संगम नगरी की यह यात्रा आपकी जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगी। यदि आप सही योजना और स्मार्ट विकल्पों के साथ प्रयागराज पहुंचते हैं, तो मात्र ₹500 के मामूली बजट में भी आप संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं और मेले की रौनक का आनंद ले सकते हैं। नि:शुल्क भंडारों से लेकर सरकारी रैन बसेरों और शेयरिंग ट्रांसपोर्ट तक, संगम नगरी में बजट यात्रियों के लिए कई ऐसे सीक्रेट छिपे हैं जो आपकी यात्रा को सस्ता और यादगार बना देंगे।

₹500 में माघ मेला: बजट चार्ट और सीक्रेट टिप्स

रहने का जुगाड़: धर्मशाला और मुफ्त कैंप

मेले के दौरान होटलों के दाम आसमान छूते हैं, लेकिन बजट यात्रियों के लिए कई विकल्प खुले हैं। प्रयागराज जंक्शन और दारागंज के पास कई पुरानी धर्मशालाएं हैं जहां ₹100 से ₹200 में कमरा या डोर्मिटरी मिल जाती है। मेले क्षेत्र में कई धार्मिक संस्थाएं और अखाड़े श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त रुकने की व्यवस्था करते हैं। यहां आप अपनी स्वेच्छा से दान कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ एक दिन के लिए आ रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल सबसे सुरक्षित और सस्ता विकल्प हैं।

खान-पान: भंडारा और सरकारी कैंटीन

अटूट भंडारा: माघ मेले की सबसे बड़ी खासियत यहां चलने वाले अन्नक्षेत्र या भंडारे हैं। सेक्टरों में घूमने पर आपको कई जगह सात्विक और स्वादिष्ट भोजन नि:शुल्क मिल जाएगा।

सस्ता खाना: मेला क्षेत्र में लगने वाली छोटी दुकानों पर ₹40-₹60 में भरपेट थाली मिल जाती है।

ट्रांसपोर्ट: पैदल चलें और ई-रिक्शा का प्रयोग करें

ई-रिक्शा: स्टेशन से मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए शेयरिंग ई-रिक्शा का इस्तेमाल करें (किराया ₹20-₹30)। मेला क्षेत्र काफी बड़ा है और मुख्य स्नान के दिनों में गाड़ियाँ प्रतिबंधित रहती हैं। पैदल चलने से न केवल पैसे बचेंगे, बल्कि आप मेले की रौनक को करीब से देख पाएंगे।

संगम स्नान और नौका विहार

प्राइवेट नाव लेने के बजाय शेयरिंग बोट चुनें। संगम तक जाने और आने का खर्च ₹50 से ₹150 प्रति व्यक्ति के बीच रहता है। यदि आप नाव नहीं लेना चाहते, तो मुख्य घाटों (जैसे किला घाट या विपुल घाट) पर भी स्नान कर सकते हैं, जो बिल्कुल मुफ्त है।

