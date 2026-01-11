Main Menu

Magh Mela 2026 Update : श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रयागराज–प्रतापगढ़ सीमा पर विशेष इंतजाम, हर मोड़ पर बैरिकेडिंग

11 Jan, 2026 08:20 AM

Magh Mela 2026 Update : माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्वों मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के मद्देनज़र श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रयागराज और प्रतापगढ़ की सीमा से होकर मेला क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्गों

Magh Mela 2026 Update : माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्वों मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के मद्देनज़र श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रयागराज और प्रतापगढ़ की सीमा से होकर मेला क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो।

पुलिस विभाग के अनुसार स्नान पर्व के दौरान 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी मोर्चा संभालेंगे। क्षेत्राधिकारी मछलीशहर प्रतिमा वर्मा ने बताया कि 14 जनवरी (मकर संक्रांति) और 18 जनवरी (मौनी अमावस्या) को जौनपुर-मुंगराबादशाहपुर मार्ग से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। इसमें एक थाना प्रभारी, 15 उपनिरीक्षक, 50 पुरुष सिपाही, 10 महिला पुलिसकर्मी और 10 ट्रैफिक पुलिसकर्मी शामिल हैं।

सतहरिया, प्रतापगढ़ तिराहा, इटहरा बॉर्डर, सरोखनपुर और पांडेयपुर जैसे संवेदनशील स्थानों पर चौबीसों घंटे पुलिस बूथ सक्रिय रहेंगे, ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके।

यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से एक चार पहिया इंटरसेप्टर वाहन सतहरिया से इटहरा बॉर्डर तक लगातार गश्त करेगा। इसके साथ ही दो पेट्रोलिंग बाइक प्रमुख चौराहों और सीमा क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण करेंगी।

थाना प्रभारी मिथिलेश तिवारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए मुख्य तिराहे से सुजानगंज बाईपास तक मार्ग को डिवाइडर लगाकर वन-वे कर दिया गया है। वहीं, प्रतापगढ़ तिराहे पर बैरिकेडिंग कर भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है। प्रयागराज से आने वाले भारी वाहन इटहरा होते हुए जौनपुर भेजे जाएंगे, जबकि जौनपुर से प्रयागराज जाने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जाएगा। यह व्यवस्था स्नान पर्व से एक दिन पहले शुरू होकर अगले दिन तक लागू रहेगी।

