Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Maghi Purnima 2026 Prayagraj : आस्था की लहर में डूबा प्रयागराज, माघी पूर्णिमा पर तड़के से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Maghi Purnima 2026 Prayagraj : आस्था की लहर में डूबा प्रयागराज, माघी पूर्णिमा पर तड़के से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 10:57 AM

maghi purnima 2026 prayagraj

प्रयागराज के पावन संगम तट पर आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद, ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाना शुरू कर दिया है।

Maghi Purnima 2026 Prayagraj: प्रयागराज के पावन संगम तट पर आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद, ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाना शुरू कर दिया है। इस बार की माघी पूर्णिमा कई मायनों में बेहद खास है। 

संगम पर आस्था का अद्भुत नजारा

लाखों की भीड़
तड़के 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का रेला संगम की ओर उमड़ रहा है। प्रशासन के अनुमान के मुताबिक, आज श्रद्धालुओं का आंकड़ा एक करोड़ को पार कर सकता है।

कल्पवास का समापन
माघ मास भर गंगा की रेती पर कठिन नियमों का पालन करने वाले कल्पवासियों का एक महीने का तप आज पूरा हो रहा है। आज अंतिम स्नान के बाद वे मां गंगा से आशीर्वाद लेकर अपने घरों को विदा होंगे।

और ये भी पढ़े

अमृत स्नान का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आज के दिन संगम का जल 'अमृत' के समान हो जाता है। ऐसी धारणा है कि आज के दिन भगवान विष्णु स्वयं जल में निवास करते हैं।

दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग
साल 2026 की यह पूर्णिमा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी मानी जा रही है क्योंकि आज रवि-पुष्य नक्षत्र के साथ-साथ सात अन्य शुभ योगों का दुर्लभ संगम बना है। इस संयोग में स्नान और दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है।

प्रशासनिक चाक-चौबंद व्यवस्था
भीड़ को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नदी में स्नान के लिए सुरक्षित घाट बनाए गए हैं और गोताखोरों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष बसों और ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!