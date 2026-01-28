Pandit Pradeep Mishra katha at Prayagraj : ड्रोन कैमरे भी नहीं नाप सके आस्था की गहराई ! पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में उमड़े जनसैलाब ने सबको चौंकाया

कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में इस बार श्रद्धालुओं की ऐसी भारी भीड़ उमड़ी है कि मंदिर और पंडाल के सारे इंतजाम छोटे पड़ गए।

Record Breaking Crowd in Pandit Pradeep Mishra katha : कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में इस बार श्रद्धालुओं की ऐसी भारी भीड़ उमड़ी है कि मंदिर और पंडाल के सारे इंतजाम छोटे पड़ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ड्रोन शॉट्स में साफ देखा जा सकता है कि जहां तक नजर जा रही है, वहां केवल सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। पंडाल पूरी तरह भर जाने के बाद भी भक्तों का आना जारी रहा। स्थिति यह हो गई कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु तपती धूप और खुले आसमान के नीचे सड़कों पर ही दरी बिछाकर बैठ गए। ड्रोन से लिए गए वीडियो में पंडाल के बाहर मुख्य सड़कों और खुले मैदानों में भक्तों का रेला किसी महाकुंभ जैसा नजर आ रहा है।

प्रशासन के छूटे पसीने

भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में जाम की स्थिति बन गई। पुलिस और प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

आस्था के आगे सब फेल

भक्तों का कहना है कि पंडाल में जगह न मिलने के बावजूद वे सड़क पर बैठकर ही कथा श्रवण कर रहे हैं। उनके लिए पंडित मिश्रा के मुखारविंद से भगवान शिव की महिमा सुनना ही सर्वोपरि है। कड़कड़ाती धूप और सुविधाओं की कमी के बाद भी भक्तों के चेहरे पर थकान की जगह केवल भक्ति का भाव दिखाई दिया।

