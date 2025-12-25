Main Menu

    3. | नए साल में और भी भव्य दिखेंगे बाबा महाकाल, चांदी की दीवारों और रुद्रयंत्र की विशेष सफाई से दमकेगा गर्भगृह

नए साल में और भी भव्य दिखेंगे बाबा महाकाल, चांदी की दीवारों और रुद्रयंत्र की विशेष सफाई से दमकेगा गर्भगृह

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 01:21 PM

mahakal temple arrangements 2026

 Mahakal Temple Arrangements 2026 : विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में नव वर्ष के स्वागत को लेकर तैयारियां पूरे जोर-शोर से जारी हैं। इसी कड़ी में मंदिर के गर्भगृह में स्थित रजत दीवारों, रजत द्वारों एवं रुद्रयंत्र की नियमित स्वच्छता एवं संरक्षण के अंतर्गत विशेष सफाई कार्य किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन द्वारा यह कार्य पारंपरिक विधि एवं विशेषज्ञों की देखरेख में सावधानीपूर्वक संपन्न कराया जा रहा है, ताकि रजत संरचनाओं की चमक और पवित्रता बनी रहे।

साल के अंतिम महीने के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में भक्त भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में साफ-सफाई, सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मंदिर प्रशासन का कहना है कि नव वर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण में दर्शन की सुविधा मिल सके, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। गर्भगृह की रजत दीवारों और द्वारों की सफाई से न केवल मंदिर की भव्यता बढ़ेगी, बल्कि भक्तों को भी एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होगी। नव वर्ष के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार नजर आ रहा है।

विशाल ठाकुर

