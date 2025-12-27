Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | महाकाल के दर पर उमड़ा आस्था का सैलाब, टूटा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड

महाकाल के दर पर उमड़ा आस्था का सैलाब, टूटा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड

Edited By Updated: 27 Dec, 2025 08:45 AM

mahakaleshwar temple record crowd

धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन इन दिनों शिवमय हो गई है। साल के अंत और सर्दियों की छुट्टियों का आनंद लेने निकले श्रद्धालुओं के लिए बाबा महाकाल का दरबार पहली पसंद बना हुआ है।

Mahakaleshwar Temple Record Crowd : धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन इन दिनों शिवमय हो गई है। साल के अंत और सर्दियों की छुट्टियों का आनंद लेने निकले श्रद्धालुओं के लिए बाबा महाकाल का दरबार पहली पसंद बना हुआ है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, केवल पिछले कुछ दिनों के भीतर ही 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया है।

भीड़ ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड
क्रिसमस और नए साल के बीच की छुट्टियों के चलते देशभर से भक्त उज्जैन पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार, श्रद्धालुओं की यह संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक है। भस्म आरती से लेकर शयन आरती तक, मंदिर परिसर का कोना-कोना जय महाकाल के उद्घोष से गूंज रहा है।

प्रशासन की कड़ी व्यवस्था
इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उज्जैन प्रशासन और मंदिर प्रबंध समिति ने विशेष इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में ज्यादा देर न खड़ा होना पड़े, इसके लिए जिग-जैग बैरिकेडिंग और अतिरिक्त द्वारों का उपयोग किया जा रहा है। 

पूरे मंदिर परिसर और महाकाल लोक में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए बाबा के प्रसिद्ध 'लड्डू प्रसाद' का उत्पादन भी बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी भक्त खाली हाथ न लौटे।

और ये भी पढ़े

महाकाल लोक का आकर्षण
मंदिर के साथ-साथ 'श्री महाकाल महालोक' की भव्यता देखने के लिए भी पर्यटकों में भारी उत्साह है। रात के समय रंग-बिरंगी रोशनी में नहाया महाकाल लोक श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की शिव गाथाओं पर आधारित प्रतिमाएं और भित्ति चित्र लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं।

श्रद्धालुओं के लिए सलाह

प्री-बुकिंग
भस्म आरती के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग सुनिश्चित करें।

धैर्य रखें
भारी भीड़ के कारण दर्शन में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, अतः सुरक्षाकर्मियों का सहयोग करें।

सामान की सुरक्षा
अपने कीमती सामान और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

  

 


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!