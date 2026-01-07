Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Makar Sankranti 2026 : सूर्य के ज्ञान और शक्ति का रहस्य, जानें मकर संक्रांति क्यों है अद्भुत अवसर

Makar Sankranti 2026 : सूर्य के ज्ञान और शक्ति का रहस्य, जानें मकर संक्रांति क्यों है अद्भुत अवसर

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 12:00 PM

makar sankranti 2026

Makar Sankranti 2026 : संस्कृत शब्द संक्रांति का अर्थ है स्थानांतरण। इसका उपयोग वर्ष भर सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश को दर्शाने के लिए किया जाता है। हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले ही सृष्टि की बारीकियों, सूर्य और ग्रहों की गति और...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Makar Sankranti 2026 : संस्कृत शब्द संक्रांति का अर्थ है स्थानांतरण। इसका उपयोग वर्ष भर सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश को दर्शाने के लिए किया जाता है। हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले ही सृष्टि की बारीकियों, सूर्य और ग्रहों की गति और विभिन्न खगोलीय पिंडों के आकार, प्रकार एवं स्थिति का ज्ञान था। वर्ष में बारह संक्रांतियों का पालन इसका एक सटीक उदाहरण है। हमारे पूर्वज वह भी जानते थे जिसे आज का बहुसंख्यक समाज भूल चुका है वह है ऊर्जा का विज्ञान, विभिन्न खगोलीय पिंडों की शक्ति और सृष्टि के ऊर्जा पैटर्न में आने वाले बदलाव। 

सूर्य एक ऐसी शक्ति है जो पृथ्वीवासियों के लिए विशेष महत्व रखती है। यह वह ऊर्जा है जो इस ग्रह पर जीवन का पोषण करती है, एक ऐसा तथ्य जिसे आधुनिक विज्ञान भी निर्विवाद रूप से स्वीकार करता है। सूर्य की चमक का अनुभव हम सभी ने किया है, यह इतनी तीव्र है कि नग्न आंखों से चमकते सूर्य को देखना संभव नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने सूर्य का अनुसरण किया। गीता कहती है, "आप वही बन जाते हैं जिसका आप अनुसरण करते हैं इसीलिए वे ऋषि सूर्य के समान ही तेजस्वी थे और उनके पास सूर्य जैसी ही शक्तियां थीं।

उदाहरण के तौर पर, ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने सूर्य का अनुसरण किया और जिन्हें 'गायत्री महामंत्र' का श्रेय दिया जाता है, उनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने केवल इस मंत्र के जाप से एक समानांतर ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। सूर्य ज्ञान के देवता हैं, जिनके पास अनंत ज्ञान और सृष्टि के रहस्य हैं। वे भगवान हनुमान के गुरु और गौरवशाली 'सूर्यवंश' के प्रवर्तक हैं, जिसमें मनु, राजा भगीरथ, राजा रघु और भगवान राम जैसे नायकों ने जन्म लिया। सूर्य धर्मों के अस्तित्व में आने से पहले से हैं और वे बिना किसी धर्म, जाति या जन्म के भेदभाव के पृथ्वी की हर इकाई को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करते हैं। अर्थात, सूर्य कोई धर्म नहीं जानते। दिलचस्प बात यह है कि एक पश्चिमी विश्वविद्यालय ने सूर्य की ध्वनि को रिकॉर्ड किया और उससे निकलने वाली ध्वनि ॐ की है। 

और ये भी पढ़े

यह ध्वनि ही रंगों के रूप में प्रकट होती है, जो आगे चलकर उन पांच तत्वों में बदल जाती है जिनसे भौतिक सृष्टि निर्मित है। भारतवर्ष के ऋषियों ने सृष्टि की इस ध्वनि को पहचाना और हजारों साल पहले हमें 'ॐ' मंत्र दिया। प्राचीन विश्व में मकर संक्रांति का विशेष महत्व था क्योंकि यह सूर्य की स्पष्ट उत्तरार्ध गति  की शुरुआत से मेल खाती थी। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने सूर्य के प्रक्षेपवक्र में सबसे दक्षिणी अक्षांश का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रखा, जो मकर राशि के नाम पर है, जिसमें सूर्य उस बिंदु पर प्रवेश करता था। यह एक शुभ अवधि की शुरुआत का प्रतीक था क्योंकि इसके बाद दिन लंबे और उज्जवल होने लगते थे। महाभारत काल के भीष्म पितामह ने अपनी मुक्ति सुगम बनाने के लिए इसी दिन की प्रतीक्षा की थी। सूर्य केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में विशेष हैं। 

अंग्रेज आज भी एक-दूसरे का अभिवादन करते समय सनी डे की शुभकामना देते हैं। प्राचीन मिस्रवासी सूर्य को आतुम और होरस के रूप में पूजते थे, मेसोपोटामिया के लोग शमाश, जर्मन सोल और ग्रीक हेलियोस और अपोलो के रूप में। रोमन साम्राज्य ने भी अजेय सूर्य के जन्म का उत्सव शीतकालीन संक्रांति पर मनाया, जो उस समय 25 दिसंबर को पड़ता था। पृथ्वी की धुरी में बदलाव के साथ, उत्तरायण मकर संक्रांति से पहले हो गया है। सूर्य की गति में इन सूक्ष्म परिवर्तनों और सृष्टि के विभिन्न पहलुओं पर उनके प्रभाव को ध्यान आश्रम में सूर्य साधकों द्वारा नियमित रूप से देखा और अनुभव किया जाता है और गुरु के मार्गदर्शन में ध्वनि विज्ञान के माध्यम से सृष्टि के लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। 

शुरुआत करने वालों के लिए, मैं मकर संक्रांति के दिन सूर्य की ऊर्जा से जुड़ने का एक सरल अभ्यास बताता हूं- सूर्योदय के समय सूर्य की दिशा की ओर मुख करके बैठें या खड़े हों। गुरु की ऊर्जा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें और अपनी जागरूकता को भौंहों के बीच पर केंद्रित करते हुए राम नाम का जाप शुरू करें। जाप जारी रखते हुए अपनी जागरूकता को छाती के केंद्रऔर अंत में नाभि तक ले जाएं। अब तक सूर्य आकाश में दिखाई देने लगेगा, जिसका रंग हल्का गुलाबी होगा। इस समय सूर्य को जल अर्पित करें और अपनी आंखें बंद कर लें। प्राप्त की गई सूर्य की इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में वितरित करें। कुछ समय बाद अपनी हथेलियों या किसी हरी घास/पौधे को देखते हुए अपनी आंखें खोलें। अपने अनुभव मुझे लिखें। चेतावनी: तेज चमकते सूर्य को सीधे न देखें। यह अभ्यास मार्गदर्शन में ही करें।

अश्विनी गुरु जी ध्यान आश्रम 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!