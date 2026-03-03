Makar Rashifal 5 March : सावधानी या अवसर ? मकर राशि वालों के लिए 5 मार्च की सुबह लेकर आ रही है कुछ खास संकेत

Makar Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 की सुबह मकर राशि के जातकों के लिए एक गहरी शांति और बड़ी जिम्मेदारियों का मिश्रण लेकर आ रही है। शनिदेव के स्वामित्व वाली यह राशि अपने अनुशासन, धैर्य और महत्वाकांक्षा के लिए जानी जाती है। आज के ग्रहों का गोचर आपके...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Makar Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 की सुबह मकर राशि के जातकों के लिए एक गहरी शांति और बड़ी जिम्मेदारियों का मिश्रण लेकर आ रही है। शनिदेव के स्वामित्व वाली यह राशि अपने अनुशासन, धैर्य और महत्वाकांक्षा के लिए जानी जाती है। आज के ग्रहों का गोचर आपके द्वितीय और लग्न भाव को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। आज का दिन आपके सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा करेगा: क्या आपको सुरक्षा के घेरे में रहना चाहिए या जोखिम उठाकर अवसर को लपक लेना चाहिए ?

दिन की सामान्य ऊर्जा

आज की सुबह जब आप सोकर उठेंगे, तो आपको अपने भीतर एक अजीब सी गंभीरता महसूस होगी। चंद्रमा की स्थिति आज आपको आत्म-अवलोकन के लिए प्रेरित करेगी। मकर राशि के जातक आज हवा में महल बनाने के बजाय जमीन पर रहकर ठोस योजनाएं बनाएंगे। आज आपकी एकाग्रता गजब की रहेगी। आप उन विवरणों को भी देख पाएंगे जो अक्सर दूसरों से छूट जाते हैं। आज आप थोड़े अंतर्मुखी हो सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को लग सकता है कि आप उनसे नाराज हैं। संवाद बनाए रखें।

करियर और कार्यक्षेत्र

करियर के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही कौतूहल भरा रहने वाला है। आज ऑफिस पहुंचते ही आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो शुरू में आपको एक चुनौती या समस्या लगे लेकिन असल में वह आपके लिए एक बड़ा 'अवसर' होगी। यह कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसे दूसरे करने से डर रहे हों।आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। यदि आप लंबे समय से किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो आज आपके काम की फाइल उच्च अधिकारियों की मेज तक पहुंच सकती है। कार्यस्थल पर राजनीति से बचें। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी न हो जाएं।

व्यापारियों के लिए:

व्यापारियों के लिए आज सुबह का संकेत यह है कि 'पुराने ढर्रे' को बदलने का समय आ गया है। यदि आप किसी नई मशीनरी या तकनीक में निवेश करना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ है। हालांकि, कागजी कार्रवाई में पूरी 'सावधानी' बरतें।

आर्थिक स्थिति

आय के स्रोत स्थिर रहेंगे। किसी पुराने निवेश से छोटा-मोटा लाभ होने के योग हैं। आज किसी को भी बड़ा 'कर्ज' या 'उधार' न दें। सितारे संकेत दे रहे हैं कि आज दिया गया उधार लंबे समय तक अटक सकता है। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में आज कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता की तलाश

मकर राशि वाले प्यार में बहुत वफादार होते हैं और आज आपके इसी गुण की परीक्षा होगी। यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो स्वभाव से बहुत गंभीर और सुलझा हुआ हो। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आज आप अपने भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को लेकर अपने पार्टनर से गंभीर चर्चा कर सकते हैं। पार्टनर की सलाह को नजरअंदाज न करें, उसमें आपके लिए लाभ छिपा है। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर सुबह-सुबह कोई संकेत मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज न करें।

शिक्षा और छात्र

छात्रों के लिए आज का दिन तपस्या जैसा है। आज आपका मन उन विषयों में अधिक लगेगा जो तार्किक और कठिन हैं, जैसे गणित या विज्ञान। जो छात्र किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपनी पढ़ाई के तरीके में बदलाव करने का 'संकेत' मिलेगा। अनुशासन बढ़ाएं, परिणाम जल्द मिलेंगे।

स्वास्थ्य

मकर राशि का संबंध शरीर की हड्डियों और जोड़ों से होता है। आज आपको जोड़ों में दर्द या दांतों में कोई तकलीफ महसूस हो सकती है। कैल्शियम युक्त आहार लें। काम का बोझ आपको 'बर्नआउट' की स्थिति में ले जा सकता है। शाम के समय कम से कम 15 मिनट का मौन (Silence) धारण करें, यह आपको नई ऊर्जा देगा।