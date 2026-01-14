Market Astrology (14 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक): आने वाले सप्ताह में सितारों का मार्कीट पर प्रभाव

Main Menu

14 Jan, 2026

Market Astrology: आलोच्य सप्ताह (14 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक) का पूर्वार्ध बहुत इंपोर्टैंट होगा क्योंकि इसमें तीन सितारे सूर्य, मंगल, बुध अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तीनों सितारे धनु राशि से निकल कर मकर राशि पर प्रवेश करते हैं।

Market Astrology: आलोच्य सप्ताह (14 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक) का पूर्वार्ध बहुत इंपोर्टैंट होगा क्योंकि इसमें तीन सितारे सूर्य, मंगल, बुध अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तीनों सितारे धनु राशि से निकल कर मकर राशि पर प्रवेश करते हैं। इस तरह 17 जनवरी को मकर राशि पर चतुर्ग्रही योग बनाते हैं, इसलिए मार्कीट पर खास नजर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि व्यापारियों को इस योग का फायदा उठाने का अच्छा मौका मिलने की आशा है। वैसे बुध, शनि नक्षत्र पर तथा वक्री चल रहा यूरेनस नक्षत्र के चरण पर अपनी स्थिति भी चेंज करके उठा-पटक की संभावना को बनाए रखते हैं।

इस सप्ताह के दौरान 14 जनवरी बाद दोपहर 3 बजे के करीब 16 जनवरी एवं 19 जनवरी को एक तरफे झटके आने की आशा दिखती है। वैसे 14 तथा 16 जनवरी दोनों दिन रेटों में उछाल आ सकता है फिर 19 तारीख को भी खास इंपोर्टैंस देने की जरूरत होगी।
तेल सोया, तेल मूंगफली, सरसों, अलसी, तोरिया, तिल तेल, बिनौला अरंडी, खल, सींगदाना, मेंथा, पिपरामैंट, अन्य तेल पदार्थों, वनस्पति, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य धातुओं एवं बहुमूल्य पत्थरों इत्यादि में 14 जनवरी बाद दोपहर तीन बजे के करीब तेजी का झटका आने पर तेजी 15 तारीख को भी बनी रहेगी, 16 तारीख के लिए भी किसी अच्छे मौके पर लगी तेजियां फल सकती हैं, 17-18 छुट्टी वाले दिन। 19 जनवरी वाला असर 20 तारीख को भी बना रहेगा। कॉटन, पटसन, रुई, कपास, सन्न, सूत, सिल्क, स्टैपल, ऊनी, सूती, रेशमी कपड़े तथा यार्न इत्यादि में मोटे तौर पर शुरू सप्ताह से तेजी का रुझान बना रहेगा। 19 तारीख को मार्कीट रुख पर नजर रखनी सही रहेगी।

शेयर मार्कीट में 14 जनवरी (बाद दोपहर तीन बजे के करीब), 16 जनवरी, 19 जनवरी तीनों दिन मंदा तेजी लगा कर काम करने वाले फायदे में रहेंगे। उपरोक्त तारीखों को जो रुख भी बना, ख्याल है कि उनसे अगले दिन भी वही रुख मार्कीट पर बना रहेगा। गुड़, चीनी, शक्कर तथा अन्य मीठी रसदार वस्तुओं एवं मिश्री इत्यादि में 14 जनवरी, 16 जनवरी तेजी के झटके आ सकते हैं। 19 जनवरी एकतरफा झटका संभावित है।

गेहूं, गवारा, मटर, मक्की, चने, जौ, बाजरा, अरहर, मूंग, मास तथा अन्य अनाज पदार्थों एवं दालों इत्यादि में 14, 15, 16 तारीखों को तेजी का रुख रहने की आशा-फिर 19 तारीख को मार्कीट रुख देखकर 20 तारीख को काम करें। हाजिर मार्कीट में पूर्वार्ध में ग्राहकी तथा लवाल की एक्टिविटी मार्कीट में दिखेगी, परिणामस्वरूप तेजी का असर दिखाई देगा। किंतु उत्तरार्ध में लवाल-बिकवाल दोनों खामोश तमाशाई बने नजर आएंगे।

