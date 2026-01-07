Main Menu

मंगल का महा-चमत्कार ! रूचक राजयोग बदलेगा इन 3 राशियों की तकदीर, क्या आपकी राशि भी है शामिल ?

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 03:30 PM

ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर ब्रह्मांड में एक बड़ी हलचल पैदा करने वाला है। मंगल देव जल्द ही रूचक पंचमहापुरुष राजयोग बनाने जा रहे हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, यह योग साहस, संपत्ति और विजय का कारक है।

Mars Transit 2026 Predictions : ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर ब्रह्मांड में एक बड़ी हलचल पैदा करने वाला है। मंगल देव जल्द ही रूचक पंचमहापुरुष राजयोग बनाने जा रहे हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, यह योग साहस, संपत्ति और विजय का कारक है। हालांकि इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 3 विशेष राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें रूचक पंचमहापुरुष राजयोग बनने से लाभ मिलेगा। 

क्या है रूचक राजयोग और यह क्यों है इतना खास ?
रूचक राजयोग पंचमहापुरुष योगों में से एक है। यह तब बनता है जब मंगल कुंडली के पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव में अपनी उच्च राशि मकर या अपनी राशियों मेष और वृश्चिक में स्थित हो। इस योग के सक्रिय होते ही व्यक्ति के आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होती है और अटके हुए काम तेजी से पूरे होने लगते हैं।

इन 3 राशियों के शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन

मेष राशि 
मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं। इस राजयोग के प्रभाव से आपको नौकरी में पदोन्नति और व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के संकेत हैं। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। नेतृत्व क्षमता में निखार और नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी।

वृश्चिक राशि 
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मजबूती लेकर आएगा। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह सबसे सटीक समय है। भूमि-भवन या वाहन खरीदने का सपना सच हो सकता है। शत्रुओं पर आपकी विजय निश्चित है। अचानक धन लाभ और स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। 

मकर राशि 
मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए इस राशि के लिए रूचक योग सबसे ज्यादा फलदायी होता है। जो लोग सरकारी नौकरी या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। समाज में आपकी धाक जमेगी।
आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। 

राजयोग के प्रभाव को और बढ़ाने के आसान उपाय
यदि आपकी राशि इनमें शामिल नहीं है, तो घबराएं नहीं। मंगल को मजबूत करने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं।
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं।
जरूरतमंदों को लाल कपड़ा या मसूर की दाल दान करें।

