Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

Edited By Prachi Sharma, Updated: 01 Mar, 2026 07:54 AM

मेष : प्रॉपर्टी के किसी काम को हाथ में लेने पर बेहतर नतीजा मिलने की आशा, मान-सम्मान की प्राप्ति, शत्रु आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वृष: मजबूत सितारा आपको हर मोर्चे पर हिम्मती-उत्साही, कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा।

मिथुन: सितारा आमदन वाला तथा कामकाजी मोर्चा पर कदम को बढ़त की तरफ रखने वाला, यत्न करने पर कोई उलझा रुका कारोबारी काम सुलझ सकता है।

कर्क: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, आमतौर पर हर मोर्चा पर कामयाबी मिलेगी, खुशदिल मूड के कारण आपको हर काम सहल दिखेगा।

सिंह : खर्चों का जोर, मगर अच्छा पहलू यह है कि अधिकांश खर्च जायज कामों पर ही होगा, बेगानी जिम्मेदारी में भी न फंसें।

कन्या : ड्रिंक, केमिकल्स, पेंट्स, पेट्रोलियम तथा सी-प्रोडक्ट्स का काम करने वालों को अपने कामों में अच्छा लाभ मिलेगा।

तुला: किसी अफसर या बड़े व्यक्ति के सॉफ्ट रुख के कारण आपको अपनी किसी कम्पलीकेशन को सुलझाने में मदद मिलेगी।

वृश्चिक: आमतौर पर मजबूत सितारा हर मोर्चे पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, मन पर पाजिटिव सोच प्रभावी रहेगी।

धनु : खान-पान संभल संभाल कर करें क्योंकि पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट बिगड़ा-बिगड़ा सा रहेगा, सफर भी टाल दें।

मकर: व्यापारिक तथा कामकाज की दशा अच्छी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल सहयोग रहेगा, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे।

कुंभ: शत्रु नुकसान पहुंचाने के मामले में आपका कोई लिहाज न करेंगे, सफर भी नुकसान वाला, मनोबल में टूटन का एहसास रहेगा।

मीन : आम सितारा जोरदार, यत्न करने पर आपकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ सकती है, मान सम्मान की प्राप्ति।

