श्रद्धालुओं की आस्था पर ठगों का प्रहार ! माता वैष्णो देवी के दरबार जाने से पहले जान लें बोर्ड की नई गाइडलाइंस

08 Jan, 2026

mata vaishno devi news

माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है।

Mata Vaishno Devi news : माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। अगर आप भी दर्शन के लिए बुकिंग करने की सोच रहे हैं, तो धोखाधड़ी से बचने के लिए इन बातों का खास ध्यान रखें।

धोखाधड़ी से सावधान: बोर्ड की चेतावनी
श्राइन बोर्ड ने पाया है कि कुछ शरारती तत्व और साइबर ठग फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया के जरिए यात्रियों को निशाना बना रहे हैं। भक्तों को व्हाट्सएप मैसेज, फोन कॉल या एसएमएस के जरिए लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। बोर्ड ने साफ किया है कि वे कभी भी इस तरह से बुकिंग के लिए संपर्क नहीं करते। इंटरनेट पर श्राइन बोर्ड से मिलती-जुलती कई फर्जी वेबसाइटें सक्रिय हैं, जो हेलीकॉप्टर टिकट, वीआईपी दर्शन या विशेष पूजा के नाम पर पैसे ठग रही हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति या अनधिकृत वेबसाइट द्वारा दिए गए QR Code या बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर न करें।

सुरक्षित बुकिंग के लिए क्या करें?
बोर्ड ने श्रद्धालुओं को केवल आधिकारिक माध्यमों का उपयोग करने की सलाह दी है। किसी भी सेवा जैसे- हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रूम बुकिंग या पूजा के लिए केवल maavaishnodevi.org का ही उपयोग करें। यदि आपको किसी बुकिंग को लेकर संदेह है, तो आप श्राइन बोर्ड के आधिकारिक हेल्पडेस्क नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। याद रखें कि यात्रा के लिए RFID कार्ड लेना अनिवार्य है, जो कटरा में रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर मुफ्त मिलता है। इसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही है।

वैष्णो देवी धाम पर कैसा है मौसम ?

धूप और साफ आसमान से राहत
वर्तमान में कटड़ा और माता वैष्णो देवी के पावन भवन में आसमान पूरी तरह साफ बना हुआ है। सुबह से ही खिली धूप निकलने के कारण श्रद्धालुओं को चढ़ाई के दौरान काफी सुविधा हो रही है। मौसम साफ रहने से यात्रा का अनुभव काफी सुखद बना हुआ है।

पहाड़ों पर बढ़ी ठंड
भले ही आसमान साफ है, लेकिन ठंड का असर अभी भी बरकरार है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण दरबार और मार्ग में ठिठुरन महसूस की जा रही है। पड़ोसी क्षेत्र कश्मीर में हाल ही में हुई बर्फबारी की वजह से कटड़ा और भवन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

भक्तों का उत्साह बरकरार
कड़ाके की ठंड और ठंडी हवाओं के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ती दिख रही है। दरबार में जयकारों की गूंज के साथ यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है और बड़ी संख्या में भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यदि आप इस समय यात्रा पर जा रहे हैं, तो अपने साथ पर्याप्त ऊनी कपड़े जैसे- थर्मल, जैकेट और दस्ताने जरूर रखें, क्योंकि शाम होते ही तापमान तेजी से गिर सकता है।

कहां उपलब्ध हैं स्मार्ट लॉकर?
माता वैष्णो देवी की यात्रा को और भी सुगम बनाने के लिए श्राइन बोर्ड ने 'स्मार्ट लॉकर' की आधुनिक सुविधा शुरू की है।  श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए भवन और मार्ग के प्रमुख बिंदुओं पर ये डिजिटल लॉकर लगाए हैं।

अधकुंवारी (अर्धकुंवारी) क्षेत्र में।

भवन पर: गेट नंबर 3 के पास।

प्रमुख हॉल: पार्वती, दुर्गा और राम मंदिर हॉल में भी यह सुविधा दी गई है।

किन्हें मिलेगी 'फ्री लॉकर' की सुविधा?
बोर्ड ने कुछ विशेष सेवाओं की बुकिंग करने वाले भक्तों के लिए कमरा नंबर 4 में मुफ्त लॉकर सेवा का प्रावधान रखा है। यह लाभ उन यात्रियों को मिलेगा जिनके पास अटका आरती या नव चंडी पाठ, ग्रुप अटका बुकिंग, कटड़ा से सांझीछत (पंची) हेलीकॉप्टर सेवा, जम्मू-भवन-जम्मू का विशेष पैकेज होगी। 

जरूरी नियम: मुहर लगवाना न भूलें
भक्तों को अपनी बुकिंग रसीद लेकर कमरा नंबर 04 के रिसेप्शन काउंटर पर जाना होगा। वहां रसीद पर आधिकारिक मुहर  लगवाना जरूरी है। बिना मुहर लगे दस्तावेजों के आधार पर फ्री लॉकर की सुविधा नहीं दी जाएगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

  

