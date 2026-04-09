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Mata Vaishno Devi Weather Update : वैष्णो देवी में बदला मौसम का मिजाज ! हिमकोटी मार्ग पर गिरे पत्थर, थमी बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की रफ्तार

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 09:21 AM

mata vaishno devi weather update

कटरा और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज प्रकृति की चुनौतियों ने यात्रा को थोड़ा कठिन बना दिया है। वैष्णो देवी मार्ग पर मौसम बिगड़ने और भूस्खलन की वजह से दो प्रमुख सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं।

Mata Vaishno Devi Weather Update : कटरा और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज प्रकृति की चुनौतियों ने यात्रा को थोड़ा कठिन बना दिया है। वैष्णो देवी मार्ग पर मौसम बिगड़ने और भूस्खलन की वजह से दो प्रमुख सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं।

हिमकोटी मार्ग पर लैंडस्लाइड: बैटरी कार सेवा बंद
माता के भवन की ओर जाने वाले हिमकोटी मार्ग (नया मार्ग) पर अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटना सामने आई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मार्ग पर चलने वाली बैटरी कार सेवा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी है, ताकि यात्रियों के लिए रास्ता सुरक्षित किया जा सके।

खराब मौसम का असर: हेलीकॉप्टर सेवा ठप
पहाड़ों पर छाई घनी धुंध और खराब दृश्यता के कारण कटरा से सांझीछत के बीच चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को भी रोक दिया गया है। बारिश और तेज हवाओं की वजह से उड़ानों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। जैसे ही मौसम साफ होगा, यह सेवा दोबारा शुरू की जाएगी।

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सलाह
पुराने मार्ग का उपयोग: बैटरी कार सेवा बंद होने के कारण यात्रियों को फिलहाल पुराने मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है।

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सावधानी बरतें: मार्ग पर फिसलन और पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए श्राइन बोर्ड के कर्मचारी लगातार यात्रियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

अपडेट चेक करें: यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय प्रशासन या श्राइन बोर्ड के आधिकारिक सूचना केंद्र से मौसम और मार्ग की स्थिति की जानकारी जरूर लें।

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