Ram Mandir Latest News : राम भक्तों के लिए बड़ी खबर ! अब सिंह द्वार पर नहीं लगेगी पासधारकों की भीड़, बदल गया एंट्री का रास्ता

Edited By Sarita Thapa,Updated: 08 Apr, 2026 11:55 AM
अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दर्शन की व्यवस्था को और अधिक सुलभ और व्यवस्थित बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बड़ा बदलाव किया है।
Ram Mandir Latest News : अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दर्शन की व्यवस्था को और अधिक सुलभ और व्यवस्थित बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब पासधारक श्रद्धालुओं और आम भक्तों के लिए प्रवेश के मार्ग अलग-अलग कर दिए गए हैं।
क्या हुआ है बदलाव?
पहले राम मंदिर में दर्शन के लिए सभी प्रकार के श्रद्धालु, चाहे उनके पास विशेष पास हो या वे आम कतार में हों, सिंह द्वार से ही प्रवेश करते थे। लेकिन अब बढ़ती भीड़ और बेहतर मैनेजमेंट को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। जिन श्रद्धालुओं के पास सुगम दर्शन या आरती के विशेष पास हैं, उनके लिए अब एक अलग समर्पित मार्ग बनाया गया है। अब मुख्य सिंह द्वार का उपयोग प्राथमिक रूप से उन भक्तों के लिए होगा जो सामान्य कतार के माध्यम से दर्शन करने आ रहे हैं। पासधारकों को अब मंदिर परिसर के एक निर्धारित नए पॉइंट से प्रवेश दिया जा रहा है, ताकि उन्हें भीड़ का सामना न करना पड़े और वे कम समय में दर्शन कर सकें।
क्यों लिया गया यह फैसला?
ट्रस्ट के अनुसार, इस नए रूट चार्ट को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य भीड़ नियंत्रण है। अलग लेन होने से पासधारकों को सामान्य भीड़ के बीच फंसना नहीं पड़ेगा, जिससे उनके समय की बचत होगी। सिंह द्वार पर दबाव कम होने से आम श्रद्धालुओं की कतारें भी तेजी से आगे बढ़ सकेंगी। अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग प्रवेश द्वार होने से Security Check की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है।
भक्तों के लिए जरूरी जानकारी
ऑनलाइन पास: यदि आप आरती या सुगम दर्शन का लाभ लेना चाहते हैं, तो राम मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट से पहले ही पास बुक कर लें।
नियमों का पालन: मंदिर परिसर में पहुंचने पर वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों या वालंटियर्स से अपने पास के अनुसार सही गेट की जानकारी जरूर लें।
मोबाइल और प्रतिबंधित सामान: प्रवेश द्वार चाहे जो भी हो, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और चमड़े का सामान अभी भी मंदिर के अंदर ले जाना मना है। इन्हें लॉकर में जमा करना अनिवार्य होगा।
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