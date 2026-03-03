Vrish Rashifal 5 March : 5 मार्च का वृष राशिफल, करियर में मिलेगी रफ्तार, रिश्तों में बढ़ेगी मिठास

Vrish Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 का दिन वृष राशि के जातकों के लिए एक सुकून भरी सुबह और उपलब्धियों भरी शाम लेकर आ रहा है। शुक्र के प्रभाव वाली यह राशि आज अपनी स्वभावगत स्थिरता और धैर्य के बल पर बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। यदि पिछला कुछ समय...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vrish Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 का दिन वृष राशि के जातकों के लिए एक सुकून भरी सुबह और उपलब्धियों भरी शाम लेकर आ रहा है। शुक्र के प्रभाव वाली यह राशि आज अपनी स्वभावगत स्थिरता और धैर्य के बल पर बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। यदि पिछला कुछ समय भागदौड़ और मानसिक तनाव में बीता है, तो आज का दिन आपके जीवन में रफ़्तार और मिठास दोनों का सही संतुलन बनाने वाला है। आज आपकी ऊर्जा बहुत ही संतुलित रहेगी। मेष राशि की तरह आज आप उतावलेपन में नहीं, बल्कि सोच-समझकर कदम उठाएंगे। वृष राशि के स्वामी शुक्र आज आपके व्यक्तित्व में एक विशेष चमक पैदा कर रहे हैं। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे।आज आपकी सौंदर्य बोध और रचनात्मकता चरम पर रहेगी। अधिक सुख-सुविधाओं के पीछे भागने के चक्कर में आज अपना कीमती समय नष्ट न करें।

करियर और कार्यक्षेत्र

करियर के मोर्चे पर आज का दिन ग्रोथ का है। वृष राशि के जातक जो पिछले कुछ समय से करियर में ठहराव महसूस कर रहे थे, आज उन्हें नई गति मिलेगी।कार्यस्थल पर आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाला है। आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपकी मैनेजमेंट स्किल आज निखर कर सामने आएगी। आज ऑफिस में राजनीति से दूर रहकर आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे।

व्यापारियों के लिए:

व्यापार में आज का दिन विस्तारका है। यदि आपका काम आयात-निर्यात या विदेशी कंपनियों से जुड़ा है, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। कॉस्मेटिक्स, आभूषण, कपड़े या सजावट के सामान का व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन बम्पर मुनाफे वाला साबित होगा।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से 5 मार्च का दिन वृष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आज एक से अधिक माध्यमों से धन आने के संकेत हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है। जमीन या सोने में निवेश करने के लिए आज का दिन उत्तम है। लंबे समय के निवेश आपको भविष्य में बड़ा लाभ देंगे। आज आपकी प्रवृत्ति धन बचाने की ओर रहेगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगी।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रेम के सागर में डूबने जैसा है। शुक्र की कृपा से आपके रिश्तों में आ रही दूरियां खत्म होंगी। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आज का दिन प्रपोज करने के लिए अनुकूल है। आपकी सौम्यता पार्टनर का दिल जीत लेगी। जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी। आज आप अपने पार्टनर के साथ घर की साज-सज्जा या खरीदारी पर समय बिताएंगे। शाम को किसी रोमांटिक डेट या मूवी का प्लान बन सकता है। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा।

शिक्षा और छात्र

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को निखारने का है। जो छात्र डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, संगीत या ललित कला से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। पढ़ाई में मन लगा रहेगा। किसी कठिन विषय को समझने के लिए आप अपने गुरुओं या सीनियर्स की मदद लेंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वृष राशि के जातकों को आज गले या थायराइड से जुड़ी कोई परेशानी महसूस हो सकती है। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। संगीत सुनना या प्रकृति के साथ समय बिताना आज आपको नई ऊर्जा देगा। आज अपनी फिटनेस रूटीन को लेकर आप थोड़े आलसी हो सकते हैं, लेकिन शाम को हल्की सैर जरूर करें।

शुभ रंग: सफेद और क्रीम (यह रंग आपके मन को शांत और एकाग्र रखेंगे)।

शुभ अंक: 2 और 7

आज के लिए विशेष उपाय

महालक्ष्मी की पूजा: आज गुलाबी फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करें और ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद मंत्र का जाप करें।

सफेद वस्तु का दान: किसी मंदिर में या जरूरतमंद को दूध, चावल या चीनी का दान करें।

इत्र का प्रयोग: आज चंदन या गुलाब के इत्र का प्रयोग करें, इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आकर्षण बढ़ेगा।