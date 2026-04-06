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Mithun Rashifal 8 April : प्यार के मामले में सुपरहिट रहेगा 8 अप्रैल ! मिथुन राशि वालों के रिश्तों में घुलेगी शहद सी मिठास

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 01:11 AM

mithun rashifal 8 april

8 अप्रैल 2026 की तारीख मिथुन राशि वालों के लिए रोमांस और 'इमोशन्स' का एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। हवा तत्व की इस राशि के लिए सितारों का इशारा बहुत ही सुखद है।

Mithun Rashifal 8 April : 8 अप्रैल 2026 की तारीख मिथुन राशि वालों के लिए रोमांस और 'इमोशन्स' का एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। हवा तत्व की इस राशि के लिए सितारों का इशारा बहुत ही सुखद है। यदि पिछले कुछ समय से आपके रिश्तों में खटास, गलतफहमी या बातचीत की कमी चल रही थी, तो आज का सूर्योदय उन सभी कड़वाहटों को खत्म करने का मंत्र लेकर आया है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज आपके प्रेम जीवन में 'शहद जैसी मिठास' घुलने वाली है, जो आपके मन को उत्साह और खुशी से भर देगी।

लव लाइफ
मिथुन राशि के जो जातक किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज का दिन किसी Fairy Tale से कम नहीं होगा। आज आपको अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। मुमकिन है कि आप कहीं बाहर घूमने जाएं या कोई सरप्राइज डेट प्लान करें। मिथुन राशि वाले अपनी बातचीत की कला के लिए जाने जाते हैं। आज आपकी यही खूबी आपके पार्टनर का दिल जीत लेगी। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं।

विवाहित जीवन
विवाहित जातकों के लिए 8 अप्रैल का दिन मधुरता भरा रहेगा। आपके जीवनसाथी आज आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। चाहे घरेलू काम हो या कोई मानसिक उलझन, उनका साथ आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगा। काम के दबाव के बीच भी आप परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा।

सिंगल जातकों के लिए खुशखबरी
यदि आप सिंगल हैं और किसी खास व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो आज आपकी तलाश खत्म हो सकती है। ऑफिस या किसी सोशल इवेंट में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो आपकी सोच और व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाता हो। यदि आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, तो आज अपनी भावनाओं का इजहार करना 'सुपरहिट' परिणाम दे सकता है। सितारों का साथ आपके पक्ष में है।

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सावधानी: छोटी-छोटी बातों को न दें तूल 
प्यार के जोश में आकर अपने पार्टनर पर कोई दबाव न डालें। उनकी Privacy का सम्मान करें। मिथुन राशि वालों का मन कभी-कभी भटकने लगता है, इसलिए आज अपने रिश्ते के प्रति पूरी तरह कमिटेड रहें।

आज का विशेष लव रेमेडी 
मिश्री का भोग: भगवान कृष्ण और राधा जी के मंदिर में मिश्री का भोग लगाएं, इससे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।

इत्र का प्रयोग: आज हल्का गुलाब या चमेली का इत्र लगाएं, यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा।

शुभ रंग और अंक: आज आपका शुभ रंग हल्का हरा या गुलाबी है और शुभ अंक 5 है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

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