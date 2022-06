मच्छरों से बचना है तो अपने घर की इस दिशा में लगाएं ये पौधे

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 02 Jun, 2022 09:42 AM

How to get rid of mosquitoes in potted plants naturally: प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे हैं, जिनकी सुगंध मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आप अपने घर और बगीचे में इन पौधों को लगाकर मच्छरों को आकर्षित होने से रोक सकते हैं। ऐसे छह पौधों के बारे में हम आपको यहां बता रहे हैं।

सिट्रोनेला ग्रास : सिट्रोनेला ग्रास का खुशबूदार तेल मच्छर भगाने वाली मोमबत्तियां बनाने में इस्तेमाल होता है। मगर इसे खरीदते वक्त आप ध्यान रखें कि आप सिम्बोपोगोन नारडस ही खरीद रहे हैं न कि सिट्रोनेला प्लांट जिसमें कि मिलती जुलती गंध तो होती है मगर वह मच्छरों को नहीं रोकता। सिट्रोनेला ग्रास को हल्की धूप, नमी और रोज पानी की जरूरत होती है। मान्यता है की ये जितनी अधिक हरी-भरी रहेगी, उतनी अधिक खुशहाली आएगी।

बासिल (तुलसी) : अद्भुत औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को नाश करता है, अपने आस-पास के वातावरण को शुद्ध करता है। इसे घर के आंगन में लगाना चाहिए। तुलसी के तेल में मच्छर भगाने के गुण होते हैं, इस पर अध्ययन जारी है। मगर ऐसे साक्ष्य हैं कि जहां यह पौधा होता है उसके आसपास मच्छर नहीं आते। इसे पूरी रोशनी और नम जमीन की जरूरत होती है। इसलिए नियमित पानी देना चाहिए।

लेमन बाम : यह मिंट परिवार का पौधा है, आग्‍नेय दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इसके तेल की गंध में भी मच्छरों को दूर रखने की क्षमता होती है। इसे किसी भी गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। इसे छाया में रख सकते हैं, जहां रोशनी आती हो मगर पानी देना न भूलें।

पिपरमेंट: पिपरमेंट के तेल और गंध में मच्छरों को दूर रखने की क्षमता होती है। इसे पूरी रोशनी और काफी पानी की जरूरत होती है। इस पौधे को घर में लगाने से तन मन महकता रहता है।

लेवेंडर: कई परीक्षण ये साबित करते हैं कि लैवेंडर की गंध को मच्छर पसंद नहीं करते। इसलिए घर में लैवेंडर लगाना अद्भुत है। इसे पूरी रोशनी और सूखी जमीन चाहिए। सप्ताह में सिर्फ एक या दो बार ही पानी दें। इसे घर की उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व में रखें।

कैटनिप: कैटनोप में नेपेटलेक्टोन होता है जो कि इसे एक खास गंध देता है, जिससे मच्छर दूर भागते हैं। ये किसी भी तरह की मिट्टी में हो जाते हैं, बस इन्हें पूरी रोशनी चाहिए।