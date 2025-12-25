Main Menu

    Cholesterol Alert: सावधान! अगर दिख रहे हैं ये लक्षण, तो हो सकता है कॉलेस्ट्रोल, डॉक्टर ने बताए बचाव के उपाय

गलत खानपान और लाइफस्टाइल के चलते हाई कॉलेस्ट्रोल की समस्या बढ़ रही है। जनरल फिजीशियन डॉ. शालिनी सिंह सालुंके के अनुसार, ज्यादा शुगर, ट्रांस फैट, खराब नींद, तनाव और व्यायाम की कमी से गंदा कॉलेस्ट्रोल बढ़ता है। इसके लक्षणों में आंखों पर पीले धब्बे,...

नेशनल डेस्कः आजकल गलत खानपान और बिगड़ी लाइफस्टाइल के कारण लोगों में हाई कॉलेस्ट्रोल की समस्या तेजी से बढ़ रही है। शरीर के लिए जरूरी होने के बावजूद, जब कॉलेस्ट्रोल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो यह दिल और रक्त धमनियों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर गंदा कॉलेस्ट्रोल क्यों बढ़ता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसी विषय पर जनरल फिजीशियन डॉ. शालिनी सिंह सालुंके ने अहम जानकारी साझा की है।

लिवर शरीर की जरूरत के अनुसार प्राकृतिक रूप से कॉलेस्ट्रोल बनाता है। शरीर के सही तरीके से काम करने के लिए कॉलेस्ट्रोल जरूरी होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह रक्त धमनियों में जमा होने लगता है। इसी बढ़े हुए कॉलेस्ट्रोल को गंदा कॉलेस्ट्रोल या बैड कॉलेस्ट्रोल (LDL) कहा जाता है। ऐसे में कॉलेस्ट्रोल को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी हो जाता है।

कॉलेस्ट्रोल बढ़ने के मुख्य कारण

हाई शुगर फूड्स: जरूरत से ज्यादा शुगर युक्त भोजन करने से लिवर ट्रिगर होता है, जिससे कॉलेस्ट्रोल का स्तर बढ़ने लगता है।

रिफाइंड तेल और ट्रांस फैट: रिफाइंड ऑयल और ट्रांस फैट का अधिक सेवन कॉलेस्ट्रोल को तेजी से बढ़ाता है।

खराब नींद: रोजाना 7–8 घंटे की क्वालिटी नींद न लेने से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो हाई कॉलेस्ट्रोल की वजह बनता है।

तनाव (स्ट्रेस): लगातार तनाव में रहने से लिवर ‘डेंजर मोड’ में चला जाता है और कॉलेस्ट्रोल का स्तर और बढ़ जाता है।

व्यायाम की कमी: एक्सरसाइज न करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो लिवर को ट्रिगर कर LDL यानी गंदे कॉलेस्ट्रोल को बढ़ाता है।

हाई कॉलेस्ट्रोल के लक्षण

- आंखों की पलकों या किनारों पर पीले रंग के उभरे हुए धब्बे दिखना

- त्वचा पर गांठें बनना, त्वचा का पीला या नीला पड़ना

- हाथ-पैरों में झनझनाहट महसूस होना

- पैरों में दर्द, रक्त संचार धीमा पड़ने के कारण

- हाथ-पैरों का अक्सर ठंडा रहना

- सांस लेने में तकलीफ और हर समय थकान महसूस होना

- वजन का तेजी से बढ़ना

कॉलेस्ट्रोल को कैसे रखें कंट्रोल में

- अधिक तेल, मिर्च-मसालों वाले भोजन से परहेज करें

- हरी सब्जियों और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ डाइट में शामिल करें

- रोजाना एक्सरसाइज करें और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं

- कच्चा लहसुन खाने या लहसुन उबाले हुए पानी का सेवन करने से कॉलेस्ट्रोल कम हो सकता है

- ग्रीन टी पीना फायदेमंद माना जाता है

- अर्जुन की छाल भी कॉलेस्ट्रोल कम करने में सहायक होती है

- धूम्रपान और शराब का सेवन छोड़ें

- वजन नियंत्रित रखें, इससे भी कॉलेस्ट्रोल लेवल संतुलित रहता है

 


 

