Mulank 8 Numerology 2026: मूलांक 8 वालों का साल 2026 में बढ़ेगा मान-सम्मान

Mulank 8 Numerology 2026 मूलांक 8: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख़ को हुआ है तो जानिए कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2026

प्रेम जीवन: अंक ज्योतिष 2026 कहता है कि मूलांक 8 के जातकों को वर्ष 2026 में रिश्ते को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि आपके भीतर अहंकार की मौजूदगी रिश्ते में बहस और समस्याओं की वजह बन सकती है। हालांकि, अगर आप अपने गुस्से को नियंत्रित रखने में सक्षम होंगे, तो आपके जीवन में कई सकारात्मक चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही, आपके भौतिक सुख में भी वृद्धि होगी इसलिए आपको अपने साथी के साथ बहस और विवाद से बचना होगा।

शिक्षा: बात करें शिक्षा की तो मूलांक 8 के छात्र अगर रिसर्च या फिर कोई नई स्किल सीखने के लिए पढ़ाई करने के बारे में सोच-विचार कर रहे हैं, तो इसके लिए वर्ष 2026 अनुकूल रहेगा। सितारों की शुभ स्थिति का प्रभाव आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में दूसरों से आगे रखने में सहायता करेगा और ऐसे में, आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्षम होंगे। बता दें कि साल 2026 में जनवरी से लेकर मार्च तक की अवधि को छोड़ दें, तो बाकी समय आपके लिए शिक्षा में सफलता लेकर आएगा। इस दौरान आपको नौकरी या स्कॉलरशिप मिलने के भी योग बनेंगे। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगी।

पेशेवर जीवन: पेशेवर जीवन को देखें तो मूलांक 8 वालों के लिए वर्ष 2026 शानदार रहेगा और आपके लिए अनेक उपलब्धियां लेकर आएगा। यह वर्ष आपको नए व्यापारों या करियर में कुछ नया चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस दौरान आपको समाज के प्रभावशाली लोगों की सहायता से सफलता की प्राप्त होगी, लेकिन आपकी सोच और सबसे अलग नज़रिया आपको कामयाबी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरी तरफ, साल 2026 में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप थोड़े गंभीर बनेंगे। ऐसे में, सबकी निगाहें आप पर टिकी होंगी। आप अपने सपनों को पूरा करने में समर्थ होंगे। साथ ही, नौकरी या व्यापार में आपको अत्यधिक मेहनत और प्रयास करने होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई गुप्त कार्य मिलने की संभावना है जिसके चलते आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परंतु आप पर शारीरिक और मानसिक दबाव बना रहेगा।

स्वास्थ्य: जब बात आती है स्वास्थ्य की, तो मूलांक 8 वालों को वर्ष 2026 में गठिया की शिकायत रह सकती है। साथ ही, आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है और ऐसे में, आपको आंतों और कब्ज से जुड़े रोग घेर सकते हैं। इस मूलांक के बुजुर्ग लोगों को साल 2026 में गठिया, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, एनीमिया, चक्कर आना और हाथ-पैरों में फ्रैक्चर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा।

उपाय : चांदी की अंगूठी में नीलम धारण करें। आप चाहें तो नाव की कील या काले घोड़े की नाल से अंगूठी बनाकर मध्यमा अंगुली में पहनें।

शनिवार के दिन व्रत करें और दशरथ रचित 'शनि स्तोत्र' का पाठ करें।

स्टील या लोहे की कटोरी में तेल भरकर अपनी छाया देखकर आक के वृक्ष पर चढ़ाएं या फिर पांच शनिवार तक शनि देव के मंदिर में तेल अर्पित करें। इसके पश्चात, पांचवें शनिवार को तेल चढ़ाने के बाद कटोरी को ज़मीन में दबा दें या वहीं छोड़ दें।

प्रतिदिन शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें।

